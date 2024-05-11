"الإصلاح والنهضة": مصر "الملاذ الأخير" للدفاع عن حقوق الفلسطينيين

أكد هشام عبدالعزيز، رئيس حزب "الإصلاح والنهضة"، أن مصر تمثل ما وصفه بـ"الملاذ الأخير" المدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني بكل صدق وأمانة وتجّرد في ظل "مزايدات" و"شعارات" يطلقها البعض في العلن، بينما لا يقدم شيئًا ملموسًا لتخفيف معاناة ملايين الفلسطينيين.

دعم مصري غير محدود

وأضاف عبدالعزيز، لـ"الدستور"، أن مصر قدَّمت دعمًا لا محدود وغير مشروط وبشكل دائم على جميع الأصعدة، الأمنية والدبلوماسية والإنسانية دون مقابل ودون أجندات خفية وفي سبيل سعيها الدائم لوقف نزيف الدم.

الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية

ووصف رئيس حزب "الإصلاح والنهضة" محاولات البعض للنيِّل من الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية بأنها محاولات "ساذجة" لا تخلو من "نوايا خبيثة"، وتقع ضمن "أجندات مغرضة" لا تفيد الشعب الفلسطيني، وإنما تمثل إضعافًا للاصطفاف العربي والعالمي، الذي تسعى مصر لبنائه دعمًا لحقوق الشعب الفلسطيني ومنعًا لتذويب القضية.