"الشعب الجمهوري": إنشاء التحالف الوطني خطوة مهمة لتعزيز التنمية المستدامة

أكد المهندس عمرو عويضة أمين مساعد أمانة الشباب المركزية بحزب الشعب الجمهوري، أن إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلى يعد خطوة هامة لتعزيز التنمية المستدامة في مصر، وعلى الأطراف تعزيز دوره لتحقيق أهداف التنمية وتحسين جودة حياة المجتمعات المحلية.

وتابع "عويضة"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه على مدار السنوات العشر الماضية حرصت القيادة المصرية على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى دعم الحكومة للمجتمع المدني كشريك أساسي في عملية التنمية، وذلك في إطار تنفيذ قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.

يضم 34 كيانًا تنمويًا وخدميًا

وأردف أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتشكيل التحالف الوطني، الذي يضم 34 كيانًا تنمويًا وخدميًا، ويتواجد في 27 محافظة بما فيها المناطق الحدودية والنائية، تعكس التزام الحكومة بتعزيز دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة وتحسين حياة المواطنين.

إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وأشار إلى أن إصدار القرار الجمهوري بإنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لدعم التنمية المستدامة، كما سيساهم التحالف في توجيه الاستثمارات نحو مشروعات ذات أثر اقتصادي واجتماعي إيجابي، فضلًا عن توفير فرص عمل للشباب، وتحقيق حياة كريمة للمواطنين.