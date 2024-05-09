رئيس نقل النواب: مصر حققت طفرة فى مجالات الطرق والنقل فى عهد السيسى

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي شهدت طفرة كبيرة ومهمة في مجالات الطرق والنقل، وأيضًا في كل المجالات التنموية، وأوضح أن الطرق الجديدة أسهمت بشكل كبير في حركة نقل البضائع والتجارة علاوة على تسهيل تنقل المواطنين، ما أسهم بشكل كبير في توفير الوقت والجهد.

طفرة فى مشروعات النقل

وتابع رئيس لجنة النقل أن مشروعات النقل أسهمت في إحداث طفرة فى هذا المجال الحيوى المهم عن طريق إيجاد وتفعيل منظومة النقل متعدد الوسائط، الذى يربط بين مختلف وسائل النقل سواء كان ذلك للركاب أو البضائع، مشيرًا إلى أن الدولة أنشأت شبكة واسعة من الطرق السريعة والحديثة، ربطت مختلف أنحاء البلاد ببعضها البعض، وأسهمت بشكل كبير في تسهيل حركة المرور وتقليل زمن الرحلات، ومن أبرز مشاريع الطرق: الطريق الدائري الإقليمي: يمتد بطول 102 كم، ويعد من أكبر الطرق الدائرية في العالم، ويربط بين القاهرة الكبرى وباقي محافظات مصر، وطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي: يربط بين القاهرة والإسكندرية بطول 240 كم، ويعد من أحدث الطرق في مصر، ويتميز بمواصفات عالمية عالية، وطريق الساحل الشمالي: يمتد بطول 220 كم، ويعد من أهم الطرق السياحية في مصر، ويربط بين القاهرة والإسكندرية والساحل الشمالي.

تحديث وتطوير قطاع السكك الحديدية فى مصر

وأكد أن قطاع السكك الحديدية في مصر شهد عملية تحديث وتطوير شاملة، شملت تجديد البنية التحتية، وتحديث أسطول القطارات، وإدخال أنظمة إلكترونية حديثة، كما تم إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة، مثل خط مترو الأنفاق في القاهرة الكبرى، الذي يعد من أكبر مشاريع النقل العام في إفريقيا.

وأشار إلى أن قطاع النقل البحري شهد في مصر تطورًا ملحوظًا، تمثل في إنشاء وتطوير العديد من الموانئ البحرية، مثل ميناء دمياط الجديد وميناء الإسكندرية، ورفع كفاءة الخدمات البحرية المقدمة، كما تم تحديث أسطول النقل البحري المصري، بشراء سفن حديثة تلبي احتياجات التجارة الدولية.

تطور هائل فى قطاع النقل الجوى

وأضاف: كما شهد قطاع النقل الجوي في مصر تطورًا هائلًا، تمثل في إنشاء وتطوير العديد من مطارات مصر، مثل مطار القاهرة الدولي ومطار الغردقة الدولي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة في هذه المطارات، كما تم تحديث أسطول الطيران المصري، بشراء طائرات حديثة من أحدث طراز، ووساهمت إنجازات قطاع النقل في تحقيق العديد من الفوائد ومنها تسهيل حركة المرور وتقليل زمن الرحلات، وتعزيز التجارة الداخلية والخارجية، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والنقل.