"خارجية النواب" لـ"الدستور": التحالف الوطني يجسد ملحمة إنسانية في دعم غزة

أكدت النائبة إيلاريا حارص عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لعب منذ تأسيسه، دورًا هامًا في دعم الفئات الأكثر احتياجا ومساندة القرى الأكثر فقرا، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات والبرامج التي تهدف إلى تحسين حياتهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية، فضلا عن دعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، خاصة خلال الأزمات والكوارث التي تعرض لها القطاع منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي.

للتحالف الوطني للعمل الأهلي

وأشارت في تصريحات للدستور، إلى أن الدور المحوري للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في دعم الشعب الفلسطيني وتقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، مشيرة إلى أن التحالف خلال أكثر من 7 أشهر منذ اندلاع العدوان على غزة، يجسد ملحمة إنسانية يومية عند معبر رفح البري، بتقديم آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية.

جهود منظمات المجتمع المدني

وأوضح أن التحالف نجح في توحيد جهود منظمات المجتمع المدني تحت مظلة واحدة تضمن المشاركة الفعالة للجميع لتحقيق أهداف العمل الوطني في تنمية المجتمع، مؤكدًة أن العمل المدني له دور كبير في دعم الدولة وترسيخ مفهوم العمل التطوعي،

ووجهت دعوة إلى جموع الشعب المصري إلى الاتحاد والاصطفاف واستحضار روح التضامن والتلاحم لدعم التحالف في جهوده التنموية والخيرة داخليا من خلال دعم الفئات الأكثر ضعفا في التغلب على الأعباء الحالية، وخارجيا في تعزيز جهود الإغاثة الموجهة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن التحالف يتعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني المصري والدولي في تنفيذ مبادراته وبرامجه لدعم الفئات الأولى بالرعاية، كما يعمل التحالف مع الحكومة المصرية لتنسيق جهود الدعم والرعاية الاجتماعية، ليساهم دعم في تحسين حياة ملايين من الفئات الأولى بالرعاية في مصر، وتوفير المساعدات المادية والخدمات التي يقدمها في تلبية الاحتياجات الأساسية لهذه الفئات، وتحسين ظروفهم المعيشية، مؤكدًة أن برامج التحالف التعليمية والتدريبية ساهمت في تمكين أفراد من هذه الفئات من الحصول على فرص أفضل في الحياة.