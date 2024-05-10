الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"خارجية النواب" لـ"الدستور": التحالف الوطني يجسد ملحمة إنسانية في دعم غزة

النائبة إيلاريا حارص
النائبة إيلاريا حارص

أكدت النائبة إيلاريا حارص عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لعب منذ تأسيسه، دورًا هامًا في دعم الفئات الأكثر احتياجا ومساندة القرى الأكثر فقرا، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات والبرامج التي تهدف إلى تحسين حياتهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية، فضلا عن دعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، خاصة خلال الأزمات والكوارث التي تعرض لها القطاع منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي.

txt

برلمانية: التحالف الوطني وضع نقطة نظام لعمل الجمعيات الأهلية

txt

صافرات الإنذار تدوى فى منطقة كرم أبوسالم بغلاف غزة الجنوبى

للتحالف الوطني للعمل الأهلي 

وأشارت في تصريحات للدستور، إلى أن الدور المحوري للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في دعم الشعب الفلسطيني وتقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، مشيرة إلى أن التحالف خلال أكثر من 7 أشهر منذ اندلاع العدوان على غزة، يجسد ملحمة إنسانية يومية عند معبر رفح البري، بتقديم آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية.

جهود منظمات المجتمع المدني

وأوضح أن التحالف نجح في توحيد جهود منظمات المجتمع المدني تحت مظلة واحدة تضمن المشاركة الفعالة للجميع لتحقيق أهداف العمل الوطني في تنمية المجتمع، مؤكدًة أن العمل المدني له دور كبير في دعم الدولة وترسيخ مفهوم العمل التطوعي،

ووجهت دعوة إلى جموع الشعب المصري إلى الاتحاد والاصطفاف واستحضار روح التضامن والتلاحم لدعم التحالف في جهوده التنموية والخيرة داخليا من خلال دعم الفئات الأكثر ضعفا في التغلب على الأعباء الحالية، وخارجيا في تعزيز جهود الإغاثة الموجهة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب،  أن التحالف  يتعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني المصري والدولي في تنفيذ مبادراته وبرامجه لدعم الفئات الأولى بالرعاية، كما يعمل التحالف مع الحكومة المصرية لتنسيق جهود الدعم والرعاية الاجتماعية، ليساهم دعم في تحسين حياة ملايين من الفئات الأولى بالرعاية في مصر، وتوفير المساعدات المادية والخدمات التي يقدمها في تلبية الاحتياجات الأساسية لهذه الفئات، وتحسين ظروفهم المعيشية، مؤكدًة أن برامج التحالف التعليمية والتدريبية ساهمت  في تمكين أفراد من هذه الفئات من الحصول على فرص أفضل في الحياة.

بمجلس النواب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الشعب الفلسطيني قطاع غزة الحياة للشعب الفلسطيني

الأكثر قراءة

مصر تهدد بإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل

عاجل| إطلاق 3 صواريخ باتجاه غلاف غزة.. وجيش الاحتلال يعترض اثنين

حكاية كل أسبوع.. ياسمين عبدالعزيز للعوضى: مش قادرة أعيش من غيرك (فيديوجراف)

أول رد من أهل ضحية عصام صاصا بعد عرض الدية (فيديوجراف)

بعد أزمة "3 ساعات متواصلة".. "روبى" تتصدر الترند بـ"الليلة الحلوة"

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

صور

منتدى أوراق الثقافي: مستقبل الرواية العربية في "الدستور"

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 217 للحرب.. الاحتلال يواصل إبادة الفلسطينيين فى غزة و34904 شهداء حصيلة العدوان

الخارجية الفلسطينية: الاعتداء على مقرات أونروا بالقدس جزء من الجرائم الممنهجة للاحتلال

مطاوع لـ"الدستور": مصير الهدنة مُعلق على جدية الأمريكان في حجب شحنات الأسلحة لإسرائيل