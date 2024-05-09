التحالف الوطنى: مستمرون فى إرسال قوافل المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

أكد محمود فؤاد، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن التحالف موجود لدعم غزة منذ يوم 10 أكتوبر وقوفا أمام معبر رفح، مفيدا بأن التحالف قدم قوافل مساعدات تضم أغذية وأدوية وأجهزة طبية ومياه وكل مستلزمات الإعاشة للمدنيين في غزة.

وأشار محمد فؤاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، على قناة دي إم سي، إلى أنهم مستمرون في إرسال القوافل إلى قطاع غزة ومعبر رفح لم يغلق ثانية واحدة من الجانب المصري، مؤكدًا أن أكثر من 82% من المساعدات لغزة قدمتها الدولة المصرية من خلال مؤسساتها والتحالف الوطني والباقي من دول العالم.

وتابع: "أجهزة الدولة المصرية متعاونة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي لتسهيل دخول المساعدات ونجد كل التسهيلات وفي عدد كبير من القافلات تدخل غزة".

وعرض برنامج "اليوم"، تقريرًا تليفزيونيًا، يرصد جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي لدعم غزة وما يسطره من ملحمة إنسانية في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين.