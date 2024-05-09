الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانية: التحالف الوطني وضع نقطة نظام لعمل الجمعيات الأهلية

النائبة هناء أنيس
النائبة هناء أنيس

قالت النائبة هناء أنيس، عضو مجلس النواب، إن التحالف الوطني يواصل ملحمته الإنسانية في الداخل والخارج، مضيفة أنه على مدار العامين الماضيين تغير مفهوم وشكل العمل الخيري في مصر، بفضل جهود هذا الكيان العظيم الذي لم يدخر جهدًا في إطلاق المبادرات التي تهدف في المقام الأول تنمية الإنسان وتحسين مستواه المعيشي.

txt

النائبة هناء أنيس: ذكرى تحرير سيناء رمزًا للصمود والعزيمة الشديدة على تحقيق النصر

إعادة هيكلة العمل الخيري

وأشارت عضو مجلس النواب في تصريحات صحفية لها، إلى أن التحالف الوطني منذ انطلاقه قبل عامين، قد تم تدشينه بناءً على خطة محددة تستهدف إعادة هيكلة العمل الخيري من خلال وضع قاعدة بيانات دقيقة تحصر كل المواطنين الأكثر احتياجًا، مما جعل أموال التبرعات تسير في طريقها الصحيح وتوسع قاعدة المستفيدين منها.

وأوضحت أن التحالف الوطني وضع نقطة نظام لعمل الجمعيات الأهلية بعيدًا عن المنافسة والاستعراض الإعلامي لتكون مصلحة الإنسان في المقام الأول.

النائبة هناء أنيس مجلس النواب التحالف الوطني تنمية الإنسان العمل الخيرى

مواد متعلقة

"الشعب الجمهورى": تأكيد فلسطين على دور مصر يبرز العلاقة الوطيدة بين البلدين

رشا كليب تطالب بمراعاة ملاحظات "المركزي للمحاسبات" بشأن الجهات المعنية بالتعليم في تقرير الموازنة

حزب النور: الاحتلال يحاول تقويض مفاوضات الهدنة وتحقيق نصر وهمى

مرثا محروس: الحساب الختامى لموازنة 2022 /2023 لم يراعِ النسب الدستورية لقطاعى التعليم والصحة

نائب التنسيقية محمد إسماعيل: تكرار الملاحظات على الحساب الختامى نتيجة اتباع الحكومة لذات السياسيات وانتظار نتائج مختلفة

عمرو درويش "نائب التنسيقية": أوافق على الحساب الختامى دعمًا للدولة ولمواجهة الإرهاب

برلمانية: موافقة حماس والفصائل الفلسطينية على مقترح وقف إطلاق النار تعكس دور مصر المحورى

أيمن سلامة: قانون المعاهدات الدولية يكفل لمصر تعليق بنود معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية

الأكثر قراءة

عصابات المؤهلات.. «الدستور» تخترق شبكات مزورى الشهادات الجامعية: مصرية وأجنبية بأختام طبق الأصل

أحمد العوضى يرد على أنباء عودته لـ ياسمين عبدالعزيز بـ7 رسائل

بعد القبض على محامي محمد عادل.. والد نيرة أشرف: حق بنتي بيرجع (فيديوجراف)

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

"زوجتك ووالدتك على رأسى".. كواليس 10 ساعات من محاكمة حسين الشحات والشيبى

نسرين طافش تتسلم شهادة من المحكمة لرفع قرار المنع من السفر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

صور

منتدى أوراق الثقافي: مستقبل الرواية العربية في "الدستور"

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

محطة تل أبيب

المزيد

مطاوع لـ"الدستور": مصير الهدنة مُعلق على جدية الأمريكان في حجب شحنات الأسلحة لإسرائيل

اللواء هشام الحلبي لـ "الدستور": الحرب على غزة لن تتأثر بتعليق شحنات الأسلحة الأمريكية

بريطانيا: لن ندعم هجومًا إسرائيليًا كبيرًا على رفح دون خطة لحماية المدنيين