برلمانية: التحالف الوطني وضع نقطة نظام لعمل الجمعيات الأهلية

قالت النائبة هناء أنيس، عضو مجلس النواب، إن التحالف الوطني يواصل ملحمته الإنسانية في الداخل والخارج، مضيفة أنه على مدار العامين الماضيين تغير مفهوم وشكل العمل الخيري في مصر، بفضل جهود هذا الكيان العظيم الذي لم يدخر جهدًا في إطلاق المبادرات التي تهدف في المقام الأول تنمية الإنسان وتحسين مستواه المعيشي.

إعادة هيكلة العمل الخيري

وأشارت عضو مجلس النواب في تصريحات صحفية لها، إلى أن التحالف الوطني منذ انطلاقه قبل عامين، قد تم تدشينه بناءً على خطة محددة تستهدف إعادة هيكلة العمل الخيري من خلال وضع قاعدة بيانات دقيقة تحصر كل المواطنين الأكثر احتياجًا، مما جعل أموال التبرعات تسير في طريقها الصحيح وتوسع قاعدة المستفيدين منها.

وأوضحت أن التحالف الوطني وضع نقطة نظام لعمل الجمعيات الأهلية بعيدًا عن المنافسة والاستعراض الإعلامي لتكون مصلحة الإنسان في المقام الأول.