"مستقبل وطن": التحالف الوطنى يلعب دورًا تاريخيًا فى دعم القضية الفلسطينية

أكد الدكتور بلال بدوي، أمين مساعد أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب "مستقبل وطن"، أن دور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لا يقتصر على تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات فحسب، بل يلعب دورًا تاريخيًا في دعم القضية الفلسطينية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

المساعدات الإنسانية والإغاثية

وقال "بدوي" لـ"الدستور": "شاهدنا اصطفاف الحافلات المحملة بالمساعدات الإنسانية الإغاثية أمام معبر رفح البري تنتظر الدخول، ولم يتحرك المتطوعون في التحالف الوطني للعمل الأهلي من أمام المعبر إلا بعد دخول المساعدات لأهلنا في غزة"، مضيفًا أن مصر لن تتخلى عن الأشقاء الفلسطينيين وستظل بجانبهم حتى يتمكنوا من الحصول على حقوقهم المشروعة، مطالبًا المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري والعاجل لإنقاذ الأبرياء في قطاع غزة.

وأضاف الدكتور بلال بدوي، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قدَّم 8 قوافل ضخمة للمساعدات الإنسانية لأهالي غزة، حيث أعلن عن انطلاق القافلة الثامنة للمساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين منذ عدة أيام، والتي تتضمن أكثر من 106 قاطرات مُحمَّلة بأكثر 1805 أطنان من المواد الإغاثية مثل المواد الغذائية والأدوية وألبان الأطفال والمستلزمات الطبية والخيام والملابس والبطاطين والمياه المعدنية.

جهود مصرية لتخفيف معاناة أهالي غزة

وأوضح أمين مساعد أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب "مستقبل وطن"، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لعب دورًا كبيرًا ومؤثرًا كذراع تنموي وإغاثي لدعم جهود الدولة المصرية في تخفيف معاناة أهالي غزة من خلال القوافل التي قدَّمها التحالف، بهدف توصيل جميع أنواع المساعدات والمساهمة في القضية الفلسطينية، مما ضاعف قدرة الدولة على تخصيص المزيد من الموارد المختلفة الداعمة لأهالي غزة، فأصبح التحالف قوة ناعمة لمصر في الخارج.

وتابع، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ساهم بشكل كبير في تحسين حياة المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، جنبًا إلى جنب مع جهوده التي لا يمكن إنكارها في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

وأشار أمين مساعد أمانة الصناعة والتجارة المركزية بالحزب، أن التحالف الوطني نجح في ضم 36 كيانًا تنمويًا وخدميًا من رواد العمل المجتمعي في مصر، تحت مظلة واحدة بإجمالي عدد متطوعين أكثر من 250 ألف متطوع، ليقدم خدماته لأكثر من 30 مليون مستفيد خلال عام واحد، مما يُعد محطة فارقة في العمل الأهلي في مصر.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كان قد انطلق في 13 مارس 2022، وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 36 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيانا خدميا وتنمويا، منها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذي يضم في عضويته 30 اتحادًا نوعيًا و27 اتحادًا إقليميًا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.