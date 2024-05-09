الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز

سياسي

برلماني: مصر تبذل جهودًا كبيرة لدعم القضية الفلسطينية

المهندس حازم الجندي
المهندس حازم الجندي

أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب "الوفد" أن جهود مصر في دعم القضية الفلسطينية يشهد لها الجميع عبر التاريخ، فالدولة المصرية والقيادة السياسية حريصين كل الحرص على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود ١٩٦٧ والحفاظ على القضية الفلسطينية دون تصفيتها.

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تعزيز مسار المفاوضات

وأوضح المهندس حازم الجندي، في بيانٍ له اليوم، أنه منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، تعمل القاهرة على تعزيز مسار المفاوضات بين أطراف الصراع في غزة لإنهاء الحرب التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بشكل كامل، فأطلقت مصر العديد من المبادرات لوقف إطلاق النار وإقرار هدنة إنسانية من شأنها الحفاظ على دماء الشعب الفلسطيني وإقرار السلام ورفض مخطط التهجير القسري الذي يحاول الاحتلال الإسرائيلي فرضه بالقوة بما يهدد السلام والأمن القومي في المنطقة.

القضية الفلسطينية

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر كانت ولا يزال لها دور كبير في عرض القضية الفلسطينية على الرأي العام العالمي وكشف ما يقوم به الاحتلال من جرائم وإبادة جماعية في قطاع غزة، لافتًا إلى أن مصر تفتح معبرها بشكل دائم لمرور أطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية لإنقاذ الشعب الفلسطيني والأشقاء في غزة، بينما يقوم جنود الكيان الصهيوني بالعمل على عرقلة مرور المساعدات بهدف تجويع وقتل الفلسطينيين العزل وسط صمت دولي مخزي للجميع.

ونوَّه مساعد رئيس حزب "الوفد" بأن ما ترتكبه إسرائيل من مجازر بحق الشعب الفلسطيني الأعزل وتعمد ضرب المعابر وغلقها لمنع مرور المساعدات يُعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والقوانين الإنسانية والأعراف، ويكشف نيتها برغبتها في استمرار الحرب على المدنيين فى قطاع غزة وإبادتهم.

وطالب النائب حازم الجندي، الإدارة الأمريكية، بضرورة ممارسة دور أكبر في الضغط على الكيان الإسرائيلي بوقف الحرب واللجوء إلى مائدة المفاوضات، كما طالب بوقف الدعم العسكري من أسلحة وذخيرة الذي تمده أمريكا للكيان المحتل من أجل إنهاء الصراع في غزة. 

مجلس الشيوخ حزب الوفد مصر أمريكا غزة لاسرائيل

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