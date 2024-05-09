الخميس 09 مايو 2024
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سياسي

"مصر أكتوبر": تدشين التحالف الوطني للعمل الأهلي خطوة لتحقيق التنمية المستدامة

المهندس أحمد حلمي
المهندس أحمد حلمي

أكد المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشئون التنظيم والإدارة، والأمين العام للحزب بمحافظة الإسكندرية، علي أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي له دور كبير، ويجب النظر إليه في إطار المفهوم المختلف الذي تحاول الدولة ترسيخه وتؤسس له في العمل الأهلي، بحيث يكون جزءا يحظى بالتكامل والاستفادة المتبادلة مع التنمية.

التحالف الوطني يُعد شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة

وأشار "حلمي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلي ان التحالف الوطني أطلق العديد من المبادرات في اتجاهات كثيرة على المستوى الداخلي، وأطلق مبادرات أخرى لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة، مضيفًا أن التحالف الوطني يُعد شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة في مصر، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع التي تُساهم في تحسين حياة المواطنين، خاصةً في الفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح المهندس أحمد حلمي، أن صدور القرار الجمهوري بإنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدعوة لانعقاد الجمعية العامة أمس الأربعاء، دليل على دور التحالف الوطني الفعال في دعم التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مشيرا إلي أن هذه الخطوة الهامة  تأتى فى إطار تعزيز الحوار والتعاون بين مختلف أطياف المجتمع، وتعزيز دورها فى تحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل.

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دور التحالف الوطني في مجال حقوق الإنسان

وأضاف نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشئون التنظيم والإدارة، أن التحالف الوطني لعب دورًا مهمًا في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث ساهم في تعزيز حقوق الإنسان بمصر ورفع الوعي بها على الصعيد المحلي والدولي، كما نفذ برامج لتوعية المواطنين بحقوقهم والدفاع عنها، فضلا عن دوره في توسيع نطاق مشروعات "حياة كريمة" التي تستهدف تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات في القرى الأكثر احتياجًا.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي كان قد انطلق في 13 مارس 2022، وذلك بمشاركة  وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 36 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعي و27 اتحاد اقليمي، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

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