الخميس 09 مايو 2024
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سياسي

برلمانى: إنجازات تنمية وتعمير سيناء غير مسبوقة

النائب يسري المغازي
النائب يسري المغازي

قال النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، إن تنمية وتعمير سيناء أولوية قصوى لدى الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن سيناء تتصدر الكثير من مشروعات الجمهورية الجديدة، ويظهر ذلك من خلال توجيه الدولة استثمارات لسيناء بلغت نحو 600 مليار جنيه، خلال الـ10 سنوات للنهوض بها.

مشروعات تنموية في سيناء 

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن حجم الاستثمارات، التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة والتي لا تزال الدولة تنفذها في شبه جزيرة سيناء وإقليم قناة السويس، نحو 600 مليار جنيه عند اكتمال جميع هذه المشروعات.

وأضاف: قامت الدولة بتنفيذ 63 مشروعًا بأطوال تصل إلى 3440 كم في سيناء، بالإضافة إلى أنفاق قناة السويس، التى وجه الرئيس بضغط العمل بها لسرعة إنجازها، وتم افتتاح ازدواج نفق الشهيد أحمد حمدي في 21 سبتمبر 2021، وبذلك تم الانتهاء من إنشاء 5 أنفاق وليس أربعة في غضون 6 سنوات فقط، أي أقل من نصف المدة التى أشارت إليها الشركات العالمية لأربعة أنفاق فقط، كما تم تطوير كوبري الفردان وازدواجه على قناة السويس الجديدة.

 مشروعات الطرق والمحاور التي نفذتها الدولة على أعلى مستوى عالمي من المواصفات والجودة

وكذلك مشروعات الطرق والمحاور التي نفذتها الدولة على أعلى مستوى عالمي من المواصفات والجودة والكفاءة، ولذا تم ضخ استثمارات هائلة لتنفيذ هذه المحاور بأعلى مستوى مثل محور 30 يونيو الذي تم تنفيذه غرب قناة السويس، ومحور جنيفة، وتهدف جميعها إلى ربط سيناء بباقي أنحاء الجمهورية.

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وفي مجال التوسع في تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، قال إنه تم إنشاء أكثر من 9 آلاف وحدة إسكان اجتماعي، في المدن القائمة من بينها طابا، أو شرم الشيخ، والعريش، ونويبع، فكل هذه المدن قامت الدولة بإنشاء وحدات إسكان اجتماعي بها.

النائب يسري المغازي مجلس النواب تنمية وتعمير سيناء الدولة المصرية سيناء الجمهورية الجديدة

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