برلماني: مبادرات التحالف الوطني تستهدف بناء الإنسان والاستثمار فيه

أكد النائب أحمد إدريس، منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي بالأقصر، أن التحالف الوطني لعب دورًا كبيرًا في دعم الفئات الأكثر احتياجًا في كل قرى وريف مصر، ولم يقتصر دوره على تقديم المساعدات الغذائية والعينية فقط، بل أطلق عدة مبادرات تستهدف بناء الإنسان وكيفية الاستثمار فيه.

توسيع مشروعات "حياة كريمة"

وأضاف النائب أحمد إدريس، أن التحالف الوطني لعب دورًا بارزًا في توسيع نطاق مشروعات "حياة كريمة" التي تستهدف تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات في القرى الأكثر احتياجًا، كما نفَّذ التحالف مشروعات كبيرة لدعم جهود إعادة إعمار قطاع غزة، وأطلق قوافل شاملة مُحمَّلة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباءً من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية لدعم أهالي قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني.

طفرة تنموية

وأشار مُنسِّق التحالف الوطني للعمل الأهلي بالأقصر، إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أسهم بشكل ملموس في تحقيق طفرة تنموية كبيرة في مصر، ونجح في تحفيز وتشجيع باقي المنظمات والجمعيات الأخرى على تغير سياساتهم وأهدافهم واستراتيجياتهم وأجندتهم بما يتفق مع أولويات واحتياجات المجتمع والوطن بما يسهم ويعظم دور المجتمع المدني كشريك الدولة والوطن في تحقيق جهود التنمية.

وأكد النائب أحمد إدريس، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة في دعم الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، تأكيدًا على دور مصر كمدافع عن القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن التحالف الوطني له دور ملموس في تقديم المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، وأن هذا الدور هو دور وطني وشاهد عليه كل العالم والمنظمات الدولية.