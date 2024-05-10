برلمانية تطالب واشنطن بوقف كل المساعدات العسكرية إلى الكيان الصهيوني

قالت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إنه يجب على الإدارة الأمريكية أن تتصدى بشكل جاد للعمليات البرية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن واشنطن عليها مسئولية في أن تتخذ خطوات حقيقية من شأنها حماية أكثر من مليون مدنى فلسطيني لجأوا الي رفح الفلسطينية للاحتماء بها وهربا من الحرب.

وقف تقديم كافة المساعدات العسكرية



وطالبت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب في تصريح خاص، الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة وقف تقديم كافة المساعدات العسكرية من أسلحة وذخيرة الي الكيان الصهيوني الغاشم والضغط عليه من اجل وقف حرب الابادة الجماعية التي تنتهك بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

على جانب آخر، قال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الخميس، إن واشنطن تعتقد أن أي عملية عسكرية كبيرة في رفح ستضعف موقف إسرائيل في محادثات الرهائن مع حماس.

وذكر ميلر أن واشنطن ما زالت تتواصل مع إسرائيل بشأن تعديلات في مقترح وقف إطلاق النار المقدم من حركة "حماس".

وأضاف أن العمل جار لوضع اللمسات النهائية على نص اتفاق، لكن ذلك العمل "بالغ الصعوبة".

المفاوضات غير المباشرة في القاهرة

وذكر مسؤول إسرائيلي كبير في وقت متأخر من أمس الخميس، أن أحدث جولة من المفاوضات غير المباشرة في القاهرة لوقف الأعمال القتالية انتهت، وأن إسرائيل ستمضي قدما في عمليتها في رفح وأجزاء أخرى من القطاع الفلسطيني وفقا للمخطط.

إطلاق سراح الرهائن

وأوضح المسؤول أن إسرائيل قدمت للوسطاء تحفظاتها على مقترح حركة "حماس" لاتفاق إطلاق سراح الرهائن وأن الوفد الإسرائيلي سيغادر العاصمة المصرية.