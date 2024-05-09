الاتحادي الديمقراطي: مصر هي رمانة ميزان الشرق الأوسط وجيشها حائط صد منيع

أكد الدكتور محمد كامل صديق أمين شباب الجمهورية بحزب الاتحادي الديمقراطي وعضو الهيئة العليا، أن الحرب على غزة نجحت في توحيد نظرة شعوب العالم الرافض لجرائم الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأضاف في تصريحات له، أن دول العالم ترفض الممارسات العدوانية لليمين الإسرائيلي المتطرف مؤكدًا أن نيتنياهو مجرم من ابشع مجرمي الحرب في تاريخ البشرية لما يقوم به من اباده جماعيه في حق الشعب الفلسطيني أمام مسمع ومرئ شعوب العالم مكتوفة الأيدي والمجتمع الدولي الأصم الابكم.

وأكد “كامل” أن الدولة المصرية هي رمانة الميزان في الشرق الأوسط من أجل تحقيق الاستقرار والأمان في المنطقة كلها وان سياسات الدولة المصرية تتسم بالهدوء والحكمه والحنكه في التعامل مع الموقف الراهن وأعلي درجات ضبط النفس في ظل هذا التصعيد الغاشم تجاه الشعب الفلسطيني في غزه ورفح الفلسطينية.

أكد كامل ان مايحدث في رفح من شأنه استفزاز الشعب المصري والجيش لجره الي حرب مع الكيان الصهيوني حتى يستطيع نيتنياهو إيجاد شرعيه له في ظل سخط المجتمع الدولي عليه وعلي سياساتة الدمويه الاستيطانيه

وأضاف “كامل” أن الأمة المصريه تقف جنبا إلى جنب وتدعم جيشها وتثق به وتعلم أن لها درع وسيف لمواجهة كل ما يهدد الأمن القومي المصري.

وطالب أمين شباب “الاتحادي الديمقراطي” الشعب للاصطفاف خلف قرارات القيادة السياسية دعمها في هذا الشأن.