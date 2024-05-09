الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بشأن مشروعات التوسع الزراعي تحقق الأمن الغذائي

النائب أحمد المصري
النائب أحمد المصري

أكد النائب أحمد المصري، عضو مجلس النواب، أهمية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن استمرار وتعزيز جهود الاستفادة من النجاحات التي تحققت في مشروعات التوسع الزراعي، مشيرًا إلى أن تلك الخطوات تحقق الأمن الغذائي للبلاد، وتدعم خطة التنمية المستدامة والاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

مشروعات التنمية الزراعية بالفيوم

وقال النائب أحمد المصري، في تصريحات له اليوم، إن مشروعات البلاد للتوسع في الرقعة الزراعية مثل مشروع "مستقبل مصر" بالدلتا الجديدة، ومشروعات التنمية الزراعية بالفيوم، والمنيا وبني سويف، ومشروع سنابل سونو بأسوان، ومشروع منطقه الداخلة بجنوب مصر، وغيرها، تأتي في إطار حرص الدولة على توفير منتجات زراعية بجودة مرتفعة للأسواق المحلية، بأسعار مناسبة للمواطنين، بالإضافة إلى زيادة معدلات التصدير للخارج.

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وأشاد عضو مجلس النواب، بتوجهيات الرئيس السيسي، منذ بداية توليه إدارة البلاد، بشأن ضرورة التوسع الزراعى من خلال مشروعات استصلاح أراضي جديدة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة وتحقيق طفرة فى الرقعة الزراعية، وضمان الأمن الغذائي في البلاد وحمايته من التقلبات الدولية، فضلًا عن زيادة معدلات نمو الدخل القومي.

ولفت المصري، إلى نجاح الدولة في إضافة نحو ٣.٥ ملايين فدان للرقعة الزراعية حتى الآن، مشددًا على ضرورة الإسراع في تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، بشأن متابعة توفير الاحتياجات اللازمة من المرافق والخدمات، وكذلك مستلزمات الإنتاج، لمشروعات التوسع الزراعى، بما يسهم في تعظيم الاستفادة منها.

مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي التنمية المستدامة المحاصيل الاستراتيجية الرقعة الزراعية مستقبل مصر

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