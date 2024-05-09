الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز

سياسي

برلماني: اهتمام الرئيس السيسي بزيادة الرقعة الزراعية يدعم الاستثمار في القطاع

أحمد سعد نويصر
أحمد سعد نويصر

أشاد النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمال على زيادة الرقعة الزراعية من خلال استمرار العمل في مشروع مستقبل مصر، وتوفير كافة الخدمات اللازمة من كهرباء ومياه ومرافق.

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الرئيس السيسى: زيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية للمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى لمصر

اهتمام الرئيس بزيادة الرقعة الزراعية 

وقال نويصر، في تصريحات صحفية له، إن هذه التوجيهات تعكس الرؤية الحكيمة والتصميم الراسخ على بناء مستقبل مزدهر للدولة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن اهتمام الرئيس السيسي بالقطاع الزراعي دليل على أهميته كركيزة أساسية في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير الغذاء الآمن والصحي للمواطنين.

وأكد أن زيادة الرقعة الزراعية تعتبر خطوة جوهرية نحو تحقيق استدامة الإنتاج الزراعي وتعزيز الاقتصاد القومي.

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تحفيز الاستثمار الزراعي

وأشار إلى أن الاهتمام بالمشروعات الزراعية ستسهم بشكل كبير في توفير فرص عمل جديدة وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي.

تدريب المزارعين لرفع كفاءتهم
ولفت إلى أن تطوير القطاع الزراعي وتحقيق طفرة في الرقعة الغذائية يستلزم توفير التدريب والتعليم للمزارعين حول أفضل الممارسات الزراعية واستخدام التكنولوجيا بما يساعد في تحسين الإنتاج وزيادة الربحية.

اتجاه الدولة للاهتمام بالزراعة يجعل من السهل التعامل مع أزمات الغذاء

وتابع عضو مجلس النواب، أن اتجاه الدولة للنهوض بالقطاع الزراعي جعلها جاهزة للتعامل مع أزمات الغذاء من خلال التوسع في المشروعات الزراعية وزراعة أصناف عالية الإنتاج لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي، ما ساهم في تقليص معدلات الاستيراد وزيادة المنتج المحلي من الزراعات والمحاصيل الاستراتيجية.

وسبق وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهمية التركيز على قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وزيادة مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى تدريجيًا، وكذلك زيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية،

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