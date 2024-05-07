الثلاثاء 07 مايو 2024
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مصر

خليفة: مصر تطمح فى رفع كفاءة استخدام الموارد المائية لخدمة الأمن الغذائى

الدكتور سيد خليفة
الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين

انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الدولى الخامس لتحلية المياه بمدينة شرم الشيخ، والذي ينظمه مركز التميز المصرى لأبحاث تحلية المياه التابع لمركز بحوث الصحراء بالمشاركة مع المؤتمر اليورومتوسطى لتحلية المياه، والذى تنظمه الجمعية الأوروبية لتحلية المياه، بمشاركة واسعة من خبراء وباحثين وشركاء التنمية وكيانات صناعية فى مجال التحلية والطاقة ممثلين لعدد 25 دولة.

وقال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، في تصريحات له على هامش المؤتمر اليوم، إن مشروعات معالجة مياه الصرف الزراعي "نقلة" للتنمية في سيناء وغرب الدلتا، موضحًا أنه تتم إعادة استخدام 21 مليار متر مكعب سنويًا من المياه بتدوير المياه عدة مرات داخل شبكة المجارى المائية التابعة لوزارة الري، وتخدم احتياجات المشروعات التنموية الزراعية، بالإضافة للمشروعات الكبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعى، والتى أضافت 4.8 مليار متر مكعب من المياه سنويًا لتصبح القدرة الإجمالية لإعادة الاستخدام فى مصر حوالي 26 مليار متر مكعب، في ظل محدودية الموارد المائية المصرية.

وأضاف خليفة أن المؤتمر يقام تحت عنوان "مستقبل تحلية المياه في مصر والشرق الأوسط"، ويتضمن أحدث المبتكرات فى مجال تحلية المياه، مما يعزز الحوار والتعاون العالمي ويسهم في تحقيق الأمان المائي والبيئي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويدعم منظومة الدولة المصرية في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي لخدمة المشروعات التنموية في سيناء وغرب الدلتا لخدمة الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تطمح لرفع كفاءة استخدام الموارد المائية لخدمة الأمن الغذائي.

وأوضح نقيب الزراعيين أن مشروع محطة معالجة مياه مصرف المحسمة وسحارة سرابيوم الهام يعد نقلة نوعية كبيرة فى مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى فى مصر، لتلبية احتياجات القطاع الزراعي المصري وأهداف الدولة المصرية من المشروعات التنموية في سيناء ومنها مشروعات التجمعات الزراعية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع هو باكورة لمشروعات أكبر فى ذات المجال مثل إنشاء محطة بحر البقر، التى تم افتتاحها فى 27 سبتمبر 2021 بطاقة 5.6 مليون متر مكعب يوميًا، ومحطة الحمام بغرب الدلتا، والتى تم الانتهاء منها بالفعل بطاقة 7.5 مليون متر مكعب يوميًا.

وأشاد خليفة بمشروع محطة معالجة مياه مصرف المحسمة، خاصة أنه يتم نقل مياه الصرف الزراعي من مصرف المحسمة الواقع غرب قناة السويس وصولًا إلى سحارة سرابيوم أسفل قناتي السويس القديمة والجديدة، والتى تنقل المياه إلى محطة المعالجة الواقعة شرق القناة، لتتم معالجتها ثلاثيًا، ويتم نقل المياه المعالجة بعد ذلك لرى أراضي المزارعين بمنطقة شرق قناة السويس الجديدة وسيناء لتلبية احتياجات الزراعة في مساحة 50 ألف فدان.

ولفت نقيب الزراعيين إلى أهمية محطة الحمام لمعالجة مياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا، التى تحققت من خلال تنفيذ هذه المحطة العملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعى، بطاقة تصل إلى ٧.٥٠ مليون متر مكعب يوميًا، لما تمثله هذه المحطة ومشروع الدلتا الجديدة من خطوة كبرى في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الأمن الغذائي في مصر.

خليفة الدولة المصرية تطمح لرفع كفاءة استخدام الموارد المائية لخدمة الامن

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