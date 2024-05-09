الخميس 09 مايو 2024
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سياسي

استفاد منها 1180 مواطنًا.. قافلة طبية "مجانية" بجميع التخصصات في 6 أكتوبر

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهدت مدينة السادس من أكتوبر انطلاق فعاليات القافلة الطبية المجانية التي نظمتها أمانة شئون المجالس المحلية لحزب مستقبل وطن بالجيزة، بالتعاون مع أمانة الصحة بالمحافظة والمركز القومي للبحوث برعاية النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب أمين المجالس المحلية بالمحافظة بالتنسيق مع الدكتور نبيل عبد المقصود أمين الصحة بالمحافظة.

ونجحت القافلة في توفير خدمات الكشف المجاني في كافة التخصصات الطبية لأكثر من 1180 حالة مع صرف العلاج بالمجان لجميع الحالات، وسط إشادات كبيرة من أهالي المدينة بالخدمات التي قدمتها القافلة مطالبين بتنفيذها دوريًا موجهين الشكر لحزب مستقبل وطن.

وقامت الأطقم الطبية للقافلة بتوقيع الكشوفات على نحو 160 حالة بعيادة النساء و180 حالة بعيادة الباطنة، واستقبلت عيادة الأطفال 185 حالة، ووقعت عيادة الرمد الكشوفات اللازمة على 210 حالة و95 حالة بعيادة الأسنان وعيادة الجلدية 140 حالة وعيادة المخ والأعصاب 125 حالات وعيادة الاحتياجات الخاصة 85 حالة، مع صرف جميع الأدوية اللازمة لكافة الحالات بالمجان.

وقال عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، أمين المجالس المحلية بالجيزة إن السعي المستمر لحزب مستقبل وطن قائم على تلبية احتياجات المواطنين في كافة المجالات وتحديدًا الفئات الأكثر احتياجًا، موضحًا أن ملف الصحة يأتي دومًا على رأس أولويات الحزب دعمًا لجهود الدولة، مؤكدةً أن القافلة المجانية التي أقيمت بمدينة السادس من أكتوبر حققت نجاحًا منقطع النظير بشهادة أهالي المدينة أنفسهم.

وتولى تنظيم أعمال القافلة الطبية المجانية الدكتورة نبيلة عبد المقصود مسئول القوافل الطبية بالمركز القومي للبحوث والمهندس إيهاب الهادي أمين الحزب بالسادس من أكتوبر وأعضاء هيئة مكتب أمانة المجالس المحلية بالمحافظة كل من أحمد عبد الناصر وأمير سلام الأمناء المساعدين وحسام نوفل ومحمود المقرحي ونسرين سمير بكري ومحمو الوسيمي ومحمد جوهر ومحمود سالمان أعضاء هيئة مكتب الأمانة، وهيثم زكى أمين تنظيم 6 أكتوبر وأعضاء هيئة مكتب التنظيم بالسادس من أكتوبر كل من سماعيل حامد وإيناس العدل ومحمد شعبان والمهندس مصطفى سعيد والدكتورة ضحى اسماعيل عضو هيئة مكتب أمانة الصحة وأسماء عوض عضو هيئة مكتب أمانة العضوية.

يأتي ذلك في إطار السياسة العامة لحزب مستقبل وطن الداعمة لمؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفاعليات التي تلبي احتياجات المواطنين في كافة المجالات وتفعيلًا للمبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون صحة".

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