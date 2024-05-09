الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز

سياسي

"مصر أكتوبر": مبادرات التحالف الوطني نقطة محورية في تغيير حياة المصريين

المهندس أحمد الباز
المهندس أحمد الباز

أكد المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب "مصر أكتوبر"، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نجح خلال فترة زمنية قليلة في تحقيق نجاحات مميزة من أهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، رافعًا عن كاهل المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، والأكثر استحقاقًا للدعم، المعاناة، ضمن آلية تنسيقية مميزة وقوية مع الحكومة، لزيادة معدلات الإنجاز وتوسيع الخدمات للمواطنين.

وأوضح "الباز" في تصريحات له، أن نجاح التحالف في إطلاق حزمة من المبادرات المهمة التي قلبت دفة الأمور في العديد من المناطق النائية، يُعد نقطة محورية في تغيير حياة ملايين من المصريين، والتي جاء أبرزها مبادرة كتف فى كتف، و"ستر وعافية"، و"ازرع"، و"خيرك سابق" وغيرها من المبادرات التي قدَّمت الدعم للفئات الأكثر احتياجًا والقرى الأكثر فقرًا والأسر الأولى بالرعاية.

جهود التحالف الوطني

وثمَّن مجهودات التحالف الوطني للعمل الأهلي خلال العامين الماضيين، في تحسين مستوى معيشة المواطنين الأكثر احتياجًا من خلال 325 مقرًا وفرعًا مملوكة لمؤسساته، فضلًا عن أكثر من 1200 مدرسة مجتمعية في 11 محافظة، و5688 نقطة تخزين على مستوى الجمهورية من خلال الجمعيات القاعدية، و30 ألف جمعية قاعدية، مشيرًا إلى أن التحالف الوطني أحدث فرقًا ملموسًا وملحوظًا على الأرض خلال الفترة الأخيرة، حيث أدى وجود آلية تنسيق بين المجتمع المدني والحكومة لتحقيق أقصى استفادة لأكبر عدد من المواطنين.

وأشار الباز، إلى أن التحالف كان عند التوقعات بل فاقها، خصوصا في دعمه الكبير لأزمة الأشقاء في فلسطين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليرسم ملحمة تاريخية عنوانها "مسافة السكة لأهالينا فى فلسطين"، على مدار 213 يومًا من الحرب والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بتقديم آلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب الشقيق.

حزب مصر أكتوبر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنمية المستدامة مبادرة كتف في كتف المجتمع المدنى

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