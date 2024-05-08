برلمانية: استهداف المعابر كشف نوايا إسرائيل فى غزة.. ولا بديل عن وقف الحرب

قالت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن غلق قوات الاحتلال لمعبير كرم أبوسالم ورفح الفلسطيني، انتهاك صارخ للقوانين الدولية ويكشف عن نيتها مواصلة الحرب على القطاع.

وأوضحت "حارص" في تصريحات لها، أن موافقة حركة حماس والفصائل الفلسطينية على المقترح المصري القطري، لوقف إطلاق النار في غزة، خطوة مهمة وضرورة لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وتأكيد على دور مصري الحيوي في الحفاظ على وأمن واستقرار المنطقة، وورقة ضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للتراجع عن استمرارها في اجتياح رفح مما يحقن دماء أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني بالقطاع.

وثمنت، متابعة الرئيس السيسي عن كثب لتطورات عملية التفاوض للتوصل إلى هدنة شاملة في قطاع غزة، ودعوته لكل الأطراف لبذل مزيد من الجهد لإنهاء المأساة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني وإتمام صفقة تبادل المحتجزين.

وشددت على خطورة تطورات التحركات الإسرائيلية الأخيرة في رفح الفلسطينية، محذرة من مخاطر التصعيد العسكري الإسرائيلي في رفح الفلسطينية والتي تعتبر آخر منطقة آمنة نسبيا بقطاع غزة والملاذ الأخير لأكثر من مليون نازح فلسطيني.

وأكدت أهمية عدم إضاعة الفرصة المتاحة للتوصل إلى اتفاق هدنة يسمح بتبادل الأسرى والمحتجزين ووقف نزيف الدماء لبضعة أسابيع يقود إلى وقف كامل لإطلاق النار مشددة على ضرورة التواصل مع مختلف الأطراف للحيلولة دون استمرار التصعيد والانزلاق بالمنطقة إلى صراع أوسع.