بيلاروسيا تؤكد موقفها الثابت والداعم لقضية الشعب الفلسطينى ومبدأ حل الدولتين

أكدت جمهورية بيلاروسيا، اليوم، موقفها الثابت والداعم لقضية الشعب الفلسطيني، ورفع مكانة دولة فلسطين في الأمم المتحدة.

وأوضح وزير الخارجية البيلاروسي سيرجي أليينك خلال لقائه السفير الفلسطيني لدى بيلاروسيا أحمد المذبوح، أن بلاده قد اعترفت منذ وقت طويل بدولة فلسطين، مؤكدا ضرورة تطبيق مبدأ حل الدولتين.

كما عبر عن رغبة بلاده في تطوير وتعميق العلاقات بدولة فلسطين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

ووضع السفير الفلسطيني وزير الخارجية البيلاروسي في صورة التطورات الميدانية على الساحة الفلسطينية، خاصة حرب الإبادة والتجويع في قطاع غزة، وإرهاب المستعمرين اليومي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها القدس.

آخرها جزر البهاما.. دول اعترفت بدولة فلسطين بعد حرب غزة

ومؤخرا، تواصلت موجة الاعتراف بدولة فلسطين في عدد من الدول، بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، حيث يُعتبر هذا الاعتراف واحدًا من وسائل تهدئة التوترات ووقف الصراع في المنطقة.

آخر الدول التي انضمت إلى هذا القرار هي جزر البهاما، حيث أعلنت حكومتها الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين، مع التأكيد على دعمها لحل الدولتين كوسيلة لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط.

وأعلنت جزر البهاما رسميًا اعترافها بدولة فلسطين، أمس الثلاثاء، ما يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز الدعم الدولي للقضية الفلسطينية.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية في جزر البهاما، أكدت دعمها الكامل لحل الدولتين كوسيلة لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأشارت إلى التزامها بتقديم الدعم لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وكانت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، قد أشارت إلى إمكانية اعتراف بلادها بدولة فلسطين كجزء من جهودها لتحقيق السلام في المنطقة، وذلك في خطوة تسعى من خلالها أستراليا لكي تكون محفزة للسلام.

وفي كلمة ألقتها، أكدت وونغ أهمية حل الدولتين، حيث يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنبًا إلى جنب في دولتين منفصلتين، كوسيلة لكسر دائرة العنف والتوترات التي لا تنتهي، حسب هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.