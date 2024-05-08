الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بيلاروسيا تؤكد موقفها الثابت والداعم لقضية الشعب الفلسطينى ومبدأ حل الدولتين

غزة
غزة

أكدت جمهورية بيلاروسيا، اليوم، موقفها الثابت والداعم لقضية الشعب الفلسطيني، ورفع مكانة دولة فلسطين في الأمم المتحدة.

وأوضح وزير الخارجية البيلاروسي سيرجي أليينك خلال لقائه السفير الفلسطيني لدى بيلاروسيا أحمد المذبوح، أن بلاده قد اعترفت منذ وقت طويل بدولة فلسطين، مؤكدا ضرورة تطبيق مبدأ حل الدولتين.

txt

الرئاسة الفلسطينية تطالب بمحاسبة جيش الاحتلال: يهجر شعبنا ويمنع "الأمم المتحدة" من عملها

كما عبر عن رغبة بلاده في تطوير وتعميق العلاقات بدولة فلسطين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

ووضع السفير الفلسطيني وزير الخارجية البيلاروسي في صورة التطورات الميدانية على الساحة الفلسطينية، خاصة حرب الإبادة والتجويع في قطاع غزة، وإرهاب المستعمرين اليومي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها القدس.

txt

فلسطين: اعتراف جزر البهاما بنا يدعم الاستقرار فى الشرق الأوسط

آخرها جزر البهاما.. دول اعترفت بدولة فلسطين بعد حرب غزة

ومؤخرا، تواصلت موجة الاعتراف بدولة فلسطين في عدد من الدول، بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، حيث يُعتبر هذا الاعتراف واحدًا من وسائل تهدئة التوترات ووقف الصراع في المنطقة.

آخر الدول التي انضمت إلى هذا القرار هي جزر البهاما، حيث أعلنت حكومتها الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين، مع التأكيد على دعمها لحل الدولتين كوسيلة لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط.

وأعلنت جزر البهاما رسميًا اعترافها بدولة فلسطين، أمس الثلاثاء، ما يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز الدعم الدولي للقضية الفلسطينية.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية في جزر البهاما، أكدت دعمها الكامل لحل الدولتين كوسيلة لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأشارت إلى التزامها بتقديم الدعم لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وكانت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، قد أشارت إلى إمكانية اعتراف بلادها بدولة فلسطين كجزء من جهودها لتحقيق السلام في المنطقة، وذلك في خطوة تسعى من خلالها أستراليا لكي تكون محفزة للسلام.

وفي كلمة ألقتها، أكدت وونغ أهمية حل الدولتين، حيث يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنبًا إلى جنب في دولتين منفصلتين، كوسيلة لكسر دائرة العنف والتوترات التي لا تنتهي، حسب هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

بيلاروسيا فلسطين الامم المتحدة حل الدولتين قطاع غزة القدس

الأكثر قراءة

عاجل| القاهرة الإخبارية: بريطانيا تطرد الملحق العسكرى الروسى من لندن

كارثة بمدرسة في فيصل.. معلمة تشوه وجه طالبة بمياه مغلية (صور)

القاهرة الإخبارية: اكتشاف مقبرة جماعية ثالثة فى مجمع الشفاء الطبى

"أوفى" فى امتحان اللغة العربية للأول الثانوى بالجيزة تُثير الجدل.. ومعلم يفجّر مفاجأة

رسميًا.. مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة في جميع المحافظات

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

صور

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

خطوة نحو النجاح.. اختبارات الصف الرابع والخامس الابتدائى

محطة تل أبيب

المزيد

رسائل تهديد وتشريع بالعقوبات.. الكونجرس يواصل إرهاب الجنائية الدولية من أجل نتنياهو

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس

لا أسلحة لعملية رفح.. أمريكا تحرم إسرائيل من 2500 قنبلة