الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"شباب مستقبل وطن" تضع اللمسات الأخيرة على مشروع ضخم

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع التنظيمي

عقدت أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة أحمد حسام عوض، اجتماعها التنظيمي الدوري، لمناقشة خطة عملها خلال الفترة المقبلة، وتقييم ما تم خلال المرحلة الماضية، ومناقشة خطة العمل من خلال المبادرات التي تم إطلاقها، وذلك في مقر الأمانة العامة للحزب بالقاهرة الجديدة.

وشارك في الاجتماع التنظيمي، الأمناء المساعدون لأمانة الشباب المركزية، وأعضاء هيئة المكتب الأمانة، وأمناء شباب المحافظات كافة.

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خطة عمل أمانة الشباب المركزية

واستعرض أمين الشباب المركزي أحمد حسام عوض، خطة عمل أمانة الشباب المركزية والتي تضمنت 3 نقاط رئيسية،هي التوظيف، وتدريب شباب الجامعات، والإعلان قريبا عن إطلاق مشروع ضخم للشباب.

 توفير من 700 إلى 1000 وظيفية

وأشار أمين الشباب المركزية بالحزب، إلي أن ملف التوظيف وفر من 700 إلى 1000 وظيفية كل أسبوعا بعد إطلاقها خلال شهرين، متطرقا إلى تدريب شباب الجامعات، وذلك عن طريق توفير فرص عمل لتدريبهم حتى تخرجهم.

وشهد الاجتماع، نقاشا مثمرا بين الحاضرين، أتفق خلاله الجميع على بذل مزيد من الجهد في الفترة المقبلة والعمل يدا واحدة ضمن إطار تنظيمي، وبروح من التعاون والتضافر، لتنفيذ استراتيجية ورؤية الحزب.

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حزب مستقبل وطن الأمانة العامة للحزب بالقاهرة الجديدة أمين الشباب المركزي أمانة الشباب التوظيف تدريب شباب الجامعات

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