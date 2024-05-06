الإثنين 06 مايو 2024
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سياسي

اللواء محمد قشقوش: مقال "وول ستريت جورنال" صهيونى بامتياز ويقلب الحقائق

اللواء محمد قشقوش
اللواء محمد قشقوش

وصف اللواء محمد قشقوش، عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، المقال المنشور عبر "وول ستريت جورنال" بعنوان "أسوأ أخطاء بايدن في حرب غزة"، بأنه مقال صهيوني بامتياز يقلب الحقائق ويحول البريء إلى مجرم، والمجرم إلى بريء.

أخطاء مقال "وول ستريت جورنال"

وأضاف قشقوش، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": المقال- وهو عبارة عن رأي فردي لا يمثل "وول ستريت جورنال"- يريد في النهاية أن يحمّل الدولة المصرية المسئولية عما يحدث في غزة، رغم أن دولة الاحتلال هي المسئول الأول والرئيسي، وكذلك يدين سياسة الرئيس بايدن الذي غيّر سياسة الولايات المتحدة وانحاز إلى المنطق بعد أن كان يتحدث أنه صهيوني أكثر من الصهاينة.

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حق مصر في حماية حدودها 

وأكمل: لدينا الآن الآلاف المؤلفة من الخسائر المدنية في قطاع غزة، ومصر تستخدم حقها الطبيعي في أن تحمي حدودها التي تمثل أمنًا قوميًا وسيادة وترفض أي انتهاك لهذه السيادة، وتتمسك بعدم حل القضية الفلسطينية على حساب أراضيها.

وأكد: غزة لو فُرغت من سكانها فسوف تنتهي القضية الفلسطينية، وهو ما تريده إسرائيل، إضافة إلى أن سكانها سوف يصبحون لاجئين في سيناء، كما أن إسرائيل تلعب بلفظ تهجير مؤقت لمنطقة فارغة في سيناء، في حين أن سيناء ليست فارغة، وكذلك لن تلتزم إسرائيل بإعادة المهجرين كما هو معهود منها منذ 1948.

فشل إسرائيلي 

وأشار إلى أن إسرائيل بدأت تشعر بفشلها في تحقق النتائج التي ترجوها من الحرب على غزة، معلقًا: لا هي فرغت القطاع من الفلسطينيين ولا أعادت الرهائن ولا قضت على حماس، بل أصبحت تعاني خسائر كثيرة بسبب هذه الحرب وأهمها الرأي العام الدولي الرافض لتدمير القطاع والقضاء على المدنيين وكذلك الرأي العام الداخلي الذي يحمل الحكومة المسئولية عن الرهائن.

وشدد: خط مصر واضح بأن هناك سيادة على أراضيها والإخوة الفلسطينيين داخل أراضيهم يُقدم لهم العون الكافي المادي والسياسي والدبلوماسي على أكمل وجه ممكن. 

اللواء محمد قشقوش الهيئه الاستشاريه المركز المصرى للفكر بايدن الولايات المتحدة وول ستريت جورنال

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