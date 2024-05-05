الأربعاء.. انطلاق المؤتمر الدولى لـ"إعلام القاهرة" حول التغيرات المناخية والاقتصاد الأخضر

تنطلق بعد غد الأربعاء، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الـ٢٩ لكلية الإعلام جامعة القاهرة بعنوان "الإعلام والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في ضوء التغيرات البيئية والمناخية"، ويستمر على مدار يومي الأربعاء والخميس بقاعة المؤتمرات بالكلية، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتورة ثريا البدوي، عميد الكلية ورئيس المؤتمر، والدكتورة وسام نصر، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وأمين عام المؤتمر.

يفتتح المؤتمر في الساعة الـ١٠ صباحًا يوم الأربعاء، بكلمة د. وسام نصر، أمين عام المؤتمر ووكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ثم د. ثريا البدوي، رئيس المؤتمر وعميدة الكلية، ود. أحمد عطية، رئيس قطاع التكافل الاجتماعي ببنك ناصر الاجتماعي، ود. محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود. محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ود. حسين العطفي، الأمين العام للمجلس العربي للمياه ووزير الموارد المائية والري الأسبق، ود. نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ود أندريا ميدرادو، نائب رئيس IAMCR البحثية الدولية، ومحاضر أول بكلية وستمنستر للإعلام والاتصالات، ود سامي طايع، أستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة ورئيس تحالف التربية الإعلامية والمعلوماتية التابع لليونسكو.

كما تشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حضور ممثلي أجهزة الدولة في مجال التنمية البيئية والمناخية والتكنولوجيا الخضراء، منهم د. سماح صالح، رئيس إدارة التنمية المستدامة ورئيس وحدة تمكين المرأة بوزارة البيئة، ود. نعايم سعد زغلول، رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وم. محمد غانم،المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، والسفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، فضلًا عن م. خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي.

رئيس جامعة القاهرة: التغيرات المناخية قضية عالمية.. والمؤتمر يناقش دور الإعلام فى توعية الجمهور بالتحديات البيئية

من جانبه، أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، أهمية القضية التي يناقشها المؤتمر، والتي تتعلق بدور وسائل الإعلام في توعوية الجمهور بقضية المناخ والتغيرات البيئية وتأثيراتها المختلفة في التنمية المستدامة في ظل ما يواجهه العالم من تحديات ضخمة في مواجهة التغيرات المناخية والحد من تداعياتها السلبية.

د. ثريا البدوي عميدة كلية الإعلام: المؤتمر يستعرض توظيف تقنيات الإعلام والاتصال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وتحدثت د.ثريا البدوي، رئيس المؤتمر عن أهمية التوعية بالجهود العربية والدولية المعنية بقضايا البيئة والمناخ، وتوظيف تقنيات الإعلام والاتصال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومسئوليات وتحديات القائمين بالاتصال في مجال الإعلام البيئي، والتناول الإعلامي لقضايا البيئة والمناخ وتأثيراته على الجمهور، وهو ما يتعرض له المؤتمر عبر جلساته البحثية المتنوعة وحلقاته النقاشية الثرية.

د. وسام نصر أمين عام المؤتمر: 8 جلسات بحثية و5 حلقات نقاشية تناقش الاتجاهات البحثية الحديثة في مجال التسويق الأخضر والرؤى والمبادرات الإعلامية لإنقاذ كوكب الأرض

وأشارت د. وسام نصر إلى أن المؤتمر يضم ٨ جلسات بحثية تتناول ٣٥ بحثًا، و٥ حلقات نقاشية، يشارك بها نخبة من الأكاديميين والخبراء لمناقشة التغطية الإعلامية لقضايا البيئة والمناخ واتجاهات الجمهور نحوها، وتعزيز دور المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في مجال التنمية البيئية، ودور الإعلام في التوعية بقضايا التنمية المستدامة، ورؤى استراتيجية لتطوير الإعلام الرقمي، فضلًا عن الإعلام البيئي الرقمي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة.

يذكر أن الحلقات النقاشية يتحدث بها مجموعة من الخبراء والأكاديميين من الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وإسبانيا، ونيجيريا، والهند، وبنجلاديش، وجنوب إفريقيا، والفلبين، وسلوفينيا، والجزائر، كما يضم عدة حلقات باللغة العربية يتحدث بهما خبراء وأساتذة وعمداء كليات الإعلام بمصر.

وتدور الحلقات النقاشية العربية حول التحديات المناخية المصرية من منظور الإعلام البيئي، والتجارب الإعلامية المصرية لدعم أهداف التنمية المستدامة، والاتجاهات البحثية الحديثة في مجال التسويق الأخضر، وتتناول الحلقات النقاشية الأجنبية الرؤى والمبادرات الإعلامية لإنقاذ الكوكب، والاتصالات المتعلقة بتغير المناخ والتثقيف الإعلامي والتحديات.

ويشارك بفعاليات المؤتمر نخبة من الأكاديميين والخبراء والممارسين للمجال الإعلامي؛ لتبادل وجهات النظر، والرؤى الاستراتيجية حول موضوعات عدة تتناول الإعلام وقضايا التغيرات البيئية والمناخية، وكذلك لتبادل المعارف والأفكار والخبرات حول دور الإعلام التقليدي والرقمي في التحول نحو الاقتصاد الأخضر في ضوء خطط التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن كلية الإعلام جامعة القاهرة حاصلة على الاعتماد الدولي من مؤسسة AQAS الألمانية، لتكون أول كلية إعلام مصرية تم اعتماد جميع برامجها الدراسية وأقسامها العلمية دوليًا. كما أن الكلية حاصلة على شهادة الأيزو في جودة العمل الإداري عدة مرات.