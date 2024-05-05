الأحد 05 مايو 2024
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اللواء محمد قشقوش: مصر تساند القضية الفلسطينية منذ 1947 (فيديو)

اللواء محمد قشقوش
اللواء محمد قشقوش

قال اللواء محمد قشقوش، عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الدور المصري بشأن القضية الفلسطينية واضح تمامًا للجميع، ولكن تحديدًا بدأ منذ 29 أكتوبر 1947، حين صدر قرار مجلس الأمن رقم 181 حول تقسيم فلسطين.

وأضاف قشقوش،  خلا لقائه مع قناة "إكسترا نيوز"، أنه قبل تقسيم فلسطين، كان يعاني الشعب الفلسطيني من ارتفاع الدعم الإسرائيلي والهجرات اليهودية إلى فلسطين، فضلًا عن زيادة التسلح، الأمر الذي يؤكد أن المستعمرات التي تم تأسيسها في البداية كانت مسلحة، ومن هنا بدأ يتكون الجيش الإسرائيلي، الذي تم تأسيسه من قبل مجرمين في الأساس.   

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