السبت 04 مايو 2024
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سياسي

نقيب المحامين يشارك الطائفة الإنجيلية بمصر الاحتفال بعيد القيامة المجيد

نقيب المحامين
نقيب المحامين

شارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم السبت، في الاحتفال الرسمي الذي أقامته الطائفة الإنجيلية بمناسبة عيد القيامة المجيد، بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية.


وحرص نقيب المحامين، على تقديم التهنئة للدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وإلى الدكتور القس يوسف سمير، راعي الكنيسة، وإلى الاخوة المسيحيين، داعيًا الله عز وجل، بأن يعيد هذه المناسبة على مصرنا العزيزة بمزيد من التقدم والازدهار، وأن تنعم دائما بالأمن والأمان.


جاء ذلك بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، وقيادات الطائفة الإنجيلية، وبمشاركة وحضور عدد كبير من قيادات الدولة المصرية، والشخصيات العامة.

 

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المصريين الأحرار يشارك احتفالات الإنجيلية بعيد القيامة

 

شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، احتفالات الطائفة الإنجيلية في مصر بأعياد القيامة المجيدة، والتي أقيمت في الكنيسة بمصر الجديدة وسط أجواء مفعمة بالفرح والبهجة.

ترأس الاحتفال الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، بحضور كوكبة من القيادات التنفيذية والأمنية والشخصيات العامة.


ورافق  النائب الدكتور عصام خليل وفدا للحضور والتهنئة ضم الدكتورة هبة واصل الأمين العام والإعلامي ريمون ناجى عضو المكتب السياسي، وتقدموا بأحر التهاني إلى قيادات الكنيسة الإنجيلية وأبنائها بمناسبة حلول هذه المناسبة الدينية العظيمة.

وأعرب الدكتور عصام خليل، عن خالص التهنئة الي قادة الكنيسة والرعاة والقسوس، واثني علي جهود الطائفة الإنجيلية ودورها الريادي في نشر قيم المحبة والتسامح والعدالة الاجتماعية.

وأكدّ على أنّ "مصر بِتنوعها الحضاري والثقافي تُجسّد أروع نموذج للتعايش السلمي بين مختلف الأديان والمذاهب، وأنّ وحدة أبنائها هي ثروة لا تُقدّر بثمن."

وأضاف خليل: "إنّ احتفالات  الأعياد تعزيزا لكافة أواصر الترابط والوحدة الوطنية، ونؤكّد نحن المصريون على أنّنا جميعًا أبناء وطن واحد، وأنّنا نسعى جاهدين لما هو أفضل لمصرنا الحبيبة."

عبدالحليم علام نقيب المحامين المحامين العرب عيد القيامة المجيد الإنجيليه

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