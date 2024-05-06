عزت إبراهيم: مقال "وول ستريت جورنال" يستند إلى مغالطات واضحة لتحميل مصر المسئولية عن معاناة الفلسطينيين

قال عزت إبراهيم، رئيس تحرير صحيفة الأهرام ويكلي والخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المقال المنشور عبر "وول ستريت جورنال" بعنوان "أسوأ أخطاء بايدن في حرب غزة" يستند إلى مغالطات واضحة بهدف تحميل أطراف أخرى المسئولية عن معاناة الفلسطينيين من سكان قطاع غزة بعد التحولات الحادة في مواقف الرأي العام العربي.

أخطاء وسائل الإعلام الموالية لإسرائيل

وأوضح، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": تستخدم وسائل الإعلام الموالية لإسرائيل مصر شماعة لما ترتكبه إسرائيل من فظائع وجرائم في القطاع، وهي تقع في مغالطات قانونية، فعلى مستوى القانون الدولي- بوضوح- لم تمنع مصر دخول الفلسطينيين ولكنها وقفت أمام سيناريو التهجير القسري أو التهجير الطوعي المدفوع من جانب الآلة العسكرية الإسرائيلية، حتى لا تتم تصفية القضية الفلسطينية وإخلاء القطاع من سكانه، وهو هدف رئيسي للحكومة المتطرفة في إسرائيل.

ولفت إلى أنه كان الأجدر بوسائل الإعلام الموالية لإسرائيل أن تدعو إلى حقن الدماء وتجنب قتل المدنيين، وليس تحميل طرف ثالث المسئولية عن الوضع الحالي في القطاع.

سيناريو إخلاء رفح

وشدد على أن سيناريو إخلاء رفح يؤكد نية إسرائيل في المضي قدمًا في مساعي تصفية القضية الفلسطينية وترك القطاع أرضًا خرابًا، ثم الإقدام على سيناريو مشابه فى الضفة الغربية في مرحلة تالية، وهو ما نبهت وحذرت منه مصر مرارًا وتكرارًا.