الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

عزت إبراهيم: مقال "وول ستريت جورنال" يستند إلى مغالطات واضحة لتحميل مصر المسئولية عن معاناة الفلسطينيين

عزت إبراهيم رئيس
عزت إبراهيم رئيس تحرير صحيفة الأهرام ويكلي

قال عزت إبراهيم، رئيس تحرير صحيفة الأهرام ويكلي والخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المقال المنشور عبر "وول ستريت جورنال" بعنوان "أسوأ أخطاء بايدن في حرب غزة" يستند إلى مغالطات واضحة بهدف تحميل أطراف أخرى المسئولية عن معاناة الفلسطينيين من سكان قطاع غزة بعد التحولات الحادة في مواقف الرأي العام العربي.

txt

تحذيرات أممية: شمال غزة يشهد مجاعة شاملة.. وإسرائيل ترفض دخول المساعدات

txt

للمرة الثانية.. الاحتلال يمنع مفوض الأونروا من دخول قطاع غزة

أخطاء وسائل الإعلام الموالية لإسرائيل 

وأوضح، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": تستخدم وسائل الإعلام الموالية لإسرائيل مصر شماعة لما ترتكبه إسرائيل من فظائع وجرائم في القطاع، وهي تقع في مغالطات قانونية، فعلى مستوى القانون الدولي- بوضوح- لم تمنع مصر دخول الفلسطينيين ولكنها وقفت أمام سيناريو التهجير القسري أو التهجير الطوعي المدفوع من جانب الآلة العسكرية الإسرائيلية، حتى لا تتم تصفية القضية الفلسطينية وإخلاء القطاع من سكانه، وهو هدف رئيسي للحكومة المتطرفة في إسرائيل.

ولفت إلى أنه كان الأجدر بوسائل الإعلام الموالية لإسرائيل أن تدعو إلى حقن الدماء وتجنب قتل المدنيين، وليس تحميل طرف ثالث المسئولية عن الوضع الحالي في القطاع.

سيناريو إخلاء رفح

وشدد على أن سيناريو إخلاء رفح يؤكد نية إسرائيل في المضي قدمًا في مساعي تصفية القضية الفلسطينية وترك القطاع أرضًا خرابًا، ثم الإقدام على سيناريو مشابه فى الضفة الغربية في مرحلة تالية، وهو ما نبهت وحذرت منه مصر مرارًا وتكرارًا.

عزت إبراهيم الأهرام ويكلي المركز المصرى للفكر وول ستريت جورنال بايدن الفلسطينيين قطاع غزة

مواد متعلقة

الثلاثاء.. بدء محاكمة محامي جنوب الشرقية بتهم البلطجة واستخدام القوة

الأربعاء.. انطلاق المؤتمر الدولى لـ"إعلام القاهرة" حول التغيرات المناخية والاقتصاد الأخضر

نقيب المحامين يشارك الطائفة الإنجيلية بمصر الاحتفال بعيد القيامة المجيد

وقف صرف المعاشات والإعانات لمحامى شمال القاهرة

أبوهميلة: قرار فيتش تعديل نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية يزيد تدفقات الاستثمار الأجنبى

حريات الصحفيين تثمّن تكريم "اليونسكو" الصحفيين الفلسطينيين

كتلة الحوار تهنئ الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد

نقيب المهندسين: الاحتلال يستهدف الإرث المعمارى الشاهد على تاريخ غزة

الأكثر قراءة

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضا | عاجل

الأرصاد تزف بشرى سارة حول طقس شم النسيم

بدائل حديقة الحيوان.. أماكن خروج في شم النسيم 2024 للأسرة بأسعار اقتصادية

خطوة بخطوة.. طريقة عمل المنجاونة البورسعيدي في عيد بشم النسيم

تحرير 476 مخالفة لقائدى دراجات نارية لعدم ارتداء "الخوذة"

بعد عملية كرم أبوسالم.. هل بدأ الاحتلال الإسرائيلى اجتياح رفح؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الباز

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضا | عاجل

محمود خليل

سادة القريتين.. والرباط الخفى

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

قمة «بانجول» الإسلامية

حسين دعسة

الرقص مع الثلج.. فى زمن حماس المختلف!

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

صور

مسار العائلة المقدسة: أهلاً بكم في "عذراء المعادي"

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

محطة تل أبيب

المزيد

أستراليا تحذر إسرائيل من الإقدام على شن هجوم فى رفح

وزير الدفاع الإسرائيلى لنظيره الأمريكى: لا بديل أمامنا سوى الهجوم على رفح

من يقف خلف احتجاجات الطلاب فى الجامعات الأمريكية ضد إسرائيل؟