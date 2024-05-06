تحذيرات أممية: شمال غزة يشهد مجاعة شاملة.. وإسرائيل ترفض دخول المساعدات

اتهمت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إسرائيل بمواصلة منع وصول مساعدات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، في حين أفادت سيندي مكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، بأن "مجاعة شاملة موجودة حاليًا في شمال غزة".

وقالت مكين في مقابلة مع شبكة "إن.بي.سي"، أمس الأحد، إنه استنادًا إلى "الرعب" على الأرض "توجد مجاعة، مجاعة شاملة، في الشمال، وهي تتحرك في طريقها جنوبًا". ووصفت الوضع في غزة بأن "مرعب"، مؤكدة أن "من الصعب جدًا مشاهدة هذا الوضع".

وقالت ماكين أيضًا، إن "برنامج الأغذية العالمي يطالب بوقف إطلاق النار والوصول غير المقيد إلى غزة، لأن إيصال المساعدات إلى القطاع أمر بالغ الصعوبة".

ورغم أن تصريحات ماكين لا تشكل إعلانًا رسميًا عن المجاعة في غزة، إلا أن تصريحاتها تستند إلى ما شاهده موظفو برنامج الأغذية العالمي على الأرض، وفق قولها.

بدوره، اتهم المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، الأحد، السلطات الإسرائيلية بالاستمرار في منع وصول مساعدات الأمم المتحدة إلى غزة، مع سعي المنظمة لتجنب المجاعة.

وقال لازاريني في منشور على "إكس"، إنه "في الأسبوعين الماضيين فقط، سجلنا 10 حوادث شملت إطلاق النار على القوافل، وإلقاء القبض على موظفين بالأمم المتحدة، بما في ذلك التنمر، وتجريدهم من ملابسهم، والتهديدات بالسلاح، والتأخير الطويل عند نقاط التفتيش مما أجبر القوافل على التحرك أثناء الظلام أو إلغاء (مهمتها)".

وأعلن لازاريني أن السلطات الإسرائيلية منعته من الدخول إلى غزة للمرة الثانية منذ اندلاع الحرب، وقال: "في هذا الأسبوع، رفضوا - للمرة الثانية - دخولي إلى غزة حيث كنت أعتزم أن أكون مع زملائنا في أونروا، بمن فيهم أولئك على الخطوط الأمامية".