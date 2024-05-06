الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"شئون الأسرى": الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيًا بالضفة الغربية والحصيلة ترتفع لـ8590

الاحتلال
الاحتلال

أعلنت هيئة شئون الأسرى أن قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيًا بالضفة الغربية، لترتفع الحصيلة إلى 8590 منذ 7 أكتوبر، وذلك في نبأ عاجل أوردته قناة القاهرة الإخبارية.

الاحتلال يقصف مدينة رفح الفلسطينية

واستُشهد عدد من الفلسطينيين، اليوم الإثنين، وأُصيب آخرون، إثر قصف الاحتلال مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

وسقط 4 شهداء بينهم طفلان في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في حي الجنينة، بينما ارتقى 9 شهداء بينهم 4 أطفال إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في حي السلام بمدينة رفح الفلسطينية.

شؤون الأسرى الاحتلال الضفة الغربية ترتفع الحصيلة لـ 8590 15 فلسطينيا الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا قوات الاحتلال

مواد متعلقة

الأرصاد تزف بشرى سارة حول طقس شم النسيم

حزب الله يستهدف قاعدة "نفح" الإسرائيلية بصواريخ "كاتيوشا"

القاهرة الإخبارية: خسائر فادحة فى حالة غلق الطرق المؤدية للمعابر فى غزة

القاهرة الإخبارية: صفارات الإنذار تدوى فى عدد من البلدات الإسرائيلية بالجليل الأعلى

بعد القصف الصاروخى.. "القاهرة الإخبارية": قصف مدفعى متواصل باتجاه رفح الفلسطينية

لقطات ترصد القصف الصاروخى على الجانب الإسرائيلى من كرم أبوسالم (فيديو)

مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين بجروح خطيرة جراء سقوط صواريخ بمنطقة كرم أبوسالم

استهداف تجمع لجيش الاحتلال بمحيط معبر كرم أبو سالم

الأكثر قراءة

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضا | عاجل

الأرصاد تزف بشرى سارة حول طقس شم النسيم

بدائل حديقة الحيوان.. أماكن خروج في شم النسيم 2024 للأسرة بأسعار اقتصادية

خطوة بخطوة.. طريقة عمل المنجاونة البورسعيدي في عيد بشم النسيم

تحرير 476 مخالفة لقائدى دراجات نارية لعدم ارتداء "الخوذة"

بعد عملية كرم أبوسالم.. هل بدأ الاحتلال الإسرائيلى اجتياح رفح؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الباز

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضا | عاجل

محمود خليل

سادة القريتين.. والرباط الخفى

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

قمة «بانجول» الإسلامية

حسين دعسة

الرقص مع الثلج.. فى زمن حماس المختلف!

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

صور

مسار العائلة المقدسة: أهلاً بكم في "عذراء المعادي"

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

محطة تل أبيب

المزيد

أستراليا تحذر إسرائيل من الإقدام على شن هجوم فى رفح

وزير الدفاع الإسرائيلى لنظيره الأمريكى: لا بديل أمامنا سوى الهجوم على رفح

من يقف خلف احتجاجات الطلاب فى الجامعات الأمريكية ضد إسرائيل؟