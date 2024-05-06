"شئون الأسرى": الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيًا بالضفة الغربية والحصيلة ترتفع لـ8590

أعلنت هيئة شئون الأسرى أن قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيًا بالضفة الغربية، لترتفع الحصيلة إلى 8590 منذ 7 أكتوبر، وذلك في نبأ عاجل أوردته قناة القاهرة الإخبارية.

الاحتلال يقصف مدينة رفح الفلسطينية

واستُشهد عدد من الفلسطينيين، اليوم الإثنين، وأُصيب آخرون، إثر قصف الاحتلال مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

وسقط 4 شهداء بينهم طفلان في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في حي الجنينة، بينما ارتقى 9 شهداء بينهم 4 أطفال إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في حي السلام بمدينة رفح الفلسطينية.