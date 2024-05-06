حزب الله يستهدف قاعدة "نفح" الإسرائيلية بصواريخ "كاتيوشا"

أعلن حزب الله عن استهداف مقر قيادة فرقة الجولان 210 في قاعدة نفح الإسرائيلية بعشرات صواريخ الكاتيوشا، بحسب نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين.

جيش الاحتلال استهدف منزلًا بمنطقة بعلبك

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلًا في منطقة بعلبك اللبنانية.

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ 8 أكتوبر الماضي، تبادلًا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال وحزب الله اللبناني، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، بينهم مدنيون لبنانيون.