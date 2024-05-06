الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

حزب الله يستهدف قاعدة "نفح" الإسرائيلية بصواريخ "كاتيوشا"

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله عن استهداف مقر قيادة فرقة الجولان 210 في قاعدة نفح الإسرائيلية بعشرات صواريخ الكاتيوشا، بحسب نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين.

جيش الاحتلال استهدف منزلًا بمنطقة بعلبك

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلًا في منطقة بعلبك اللبنانية.

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ 8 أكتوبر الماضي، تبادلًا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال وحزب الله اللبناني، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، بينهم مدنيون لبنانيون.

حزب الله مقر قيادة فرقة الجولان 210 قاعدة نفح الإسرائيلية عشرات صواريخ الكاتيوشا الكاتيوشا صواريخ الكاتيوشا

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: خسائر فادحة فى حالة غلق الطرق المؤدية للمعابر فى غزة

القاهرة الإخبارية: صفارات الإنذار تدوى فى عدد من البلدات الإسرائيلية بالجليل الأعلى

بعد القصف الصاروخى.. "القاهرة الإخبارية": قصف مدفعى متواصل باتجاه رفح الفلسطينية

لقطات ترصد القصف الصاروخى على الجانب الإسرائيلى من كرم أبوسالم (فيديو)

مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين بجروح خطيرة جراء سقوط صواريخ بمنطقة كرم أبوسالم

استهداف تجمع لجيش الاحتلال بمحيط معبر كرم أبو سالم

إصابة 10 جنود إسرائيليين جراء قصف صاروخى على معبر كرم أبوسالم

حزب الله: أطلقنا عشرات الصواريخ على شمال إسرائيل

الأكثر قراءة

عاجل| الأرصاد تزف بشرى سارة حول طقس شم النسيم

قرار جديد من النيابة بشأن واقعة "قطار الموت" فى ملاهى أكتوبر

قبل بدء التنفيذ رسميًا.. إجراءات تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء خطوة بخطوة

برشلونة يستهدف ضم نونيز من ليفربول لخلافة ليفاندوفسكى

سلطة كافيار وفسيخ وسردين مخلى.. شم النسيم فى إسكندرية شكل تانى ( صور)

إقبال كثيف من المواطنين على مصيف بلطيم بكفرالشيخ لقضاء إجازة شم النسيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

سادة القريتين.. والرباط الخفى

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

قمة «بانجول» الإسلامية

حسين دعسة

الرقص مع الثلج.. فى زمن حماس المختلف!

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

صور

مسار العائلة المقدسة: أهلاً بكم في "عذراء المعادي"

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

محطة تل أبيب

المزيد

نيويورك تايمز: تصريحات نتنياهو بشأن رفح تعرقل مفاوضات الهدنة مع حماس

اليوم 213 للعدوان.. أوامر تهجير وقصف مكثف لمنازل الفلسطينيين برفح

عاجل.. جيش الاحتلال يعلن مسئوليته عن تنفيذ هجوم على مدرسة تابعة لأونروا