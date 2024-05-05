الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: خسائر فادحة فى حالة غلق الطرق المؤدية للمعابر فى غزة

جريدة الدستور

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إن هناك أكثر من 35 ألف شهيد و77 ألف مصاب، معظمهم من النساء والأطفال، لافتًا إلى أن المجازر المرتكبة بحق العائلات والمنازل الفلسطينية والقطاعات الخدمية تجعل الاحتلال لا يفرق بين الفلسطينيين.

وأضاف جبر، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال يقوم بمهاجمة الأماكن المدنية وإيقاع أكبر خسائر ممكنة في صفوف المدنيين، بهدف المزيد من الضغط على الفلسطينيين والقيادات السياسية للرضوخ لشروط الاحتلال الإسرائيلي.

مجازر مروعة في حال أقدم الاحتلال على تنفيذ عملية عسكرية

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إلى أننا نتوقع أن تكون هناك مجازر مروعة في حال أقدم الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق ضد مدينة رفح، خاصة أنها مكتظة بالفلسطينيين الذين لا يجدون مأوى آخر للنزوح إليه.

وتابع: ستكون هناك خسائر فادحة في حالة غلق الطرق المؤدية للمعابر في غزة، وبالتالي سيمنع شريان الحياة من الدخول وهي المساعدات الإنسانية التي تصل للقطاع.

غزة غلق الطرق المؤدية للمعابر في غزة خسائر فادحة القاهرة الإخبارية بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية

مواد متعلقة

بعد القصف الصاروخى.. "القاهرة الإخبارية": قصف مدفعى متواصل باتجاه رفح الفلسطينية

لقطات ترصد القصف الصاروخى على الجانب الإسرائيلى من كرم أبوسالم (فيديو)

مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين بجروح خطيرة جراء سقوط صواريخ بمنطقة كرم أبوسالم

استهداف تجمع لجيش الاحتلال بمحيط معبر كرم أبو سالم

إصابة 10 جنود إسرائيليين جراء قصف صاروخى على معبر كرم أبوسالم

حزب الله: أطلقنا عشرات الصواريخ على شمال إسرائيل

حماس: نؤكد حرصنا على التوصل لاتفاق شامل ومترابط المراحل ينهى العدوان الإسرائيلى

البابا تواضروس: فيلم السرب يسجل صفحة مهمة جدًا فى تاريخ مصر

الأكثر قراءة

أسعار الشقق فى مشروع وحدات "فالى تاورز" حدائق أكتوبر

قبل بدء التنفيذ رسميًا.. إجراءات تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء خطوة بخطوة

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

لينك نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

فى أول موعد بينهما.. كواليس قفز فتاة من سيارة حبيبها المزيف على صحراوى كرداسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

صور

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

خوفًا من إقالته.. نتنياهو يدلى بتصريحات متناقضة بشأن إنهاء حرب غزة

حكومة الاحتلال توافق بالإجماع على إغلاق مكتب قناة الجزيرة فى إسرائيل

نتنياهو حوّلنا لرهائن.. التظاهرات تغرق إسرائيل بسبب صفقة المحتجزين وتطالب برحيله