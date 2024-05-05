القاهرة الإخبارية: خسائر فادحة فى حالة غلق الطرق المؤدية للمعابر فى غزة

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إن هناك أكثر من 35 ألف شهيد و77 ألف مصاب، معظمهم من النساء والأطفال، لافتًا إلى أن المجازر المرتكبة بحق العائلات والمنازل الفلسطينية والقطاعات الخدمية تجعل الاحتلال لا يفرق بين الفلسطينيين.

وأضاف جبر، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال يقوم بمهاجمة الأماكن المدنية وإيقاع أكبر خسائر ممكنة في صفوف المدنيين، بهدف المزيد من الضغط على الفلسطينيين والقيادات السياسية للرضوخ لشروط الاحتلال الإسرائيلي.

مجازر مروعة في حال أقدم الاحتلال على تنفيذ عملية عسكرية

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إلى أننا نتوقع أن تكون هناك مجازر مروعة في حال أقدم الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق ضد مدينة رفح، خاصة أنها مكتظة بالفلسطينيين الذين لا يجدون مأوى آخر للنزوح إليه.

وتابع: ستكون هناك خسائر فادحة في حالة غلق الطرق المؤدية للمعابر في غزة، وبالتالي سيمنع شريان الحياة من الدخول وهي المساعدات الإنسانية التي تصل للقطاع.