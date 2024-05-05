الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بعد القصف الصاروخى.. "القاهرة الإخبارية": قصف مدفعى متواصل باتجاه رفح الفلسطينية

قصف مدفعي متواصل
قصف مدفعي متواصل باتجاه رفح الفلسطينية

قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إن الطيران المروحي الإسرائيلي يطلق النار بكثافة بمحيط معبر كرم أبوسالم ومدينة رفح الفلسطينية، مشيرًا إلى مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة عدد آخر بجروح خطيرة جرّاء سقوط صواريخ على الجانب الإسرائيلي بمنطقة كرم أبوسالم.

وأكد "جبر"، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه منذ اللحظة الأولى لعملية القصف الصاروخي على الجانب الإسرائيلي بكرم أبوسالم، قامت القوات الإسرائيلية والمدفعيات والطيران الحربي باستهداف مكثف للمنطقة الشرقية لمدينة رفح، ولم تتوقف المدفعية عن إطلاق قذائفها بشكل عشوائي باتجاه المناطق الشرقية أقصى جنوب قطاع غزة.

تخوف من شن عملية عسكرية بمحيط المنطقة الشرقية لمدينة رفح

ونوه مراسل "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، بأن هناك تخوفًا أيضًا من أن تقوم قوات الاحتلال بشن عملية عسكرية بمحيط المنطقة الشرقية لمدينة رفح، مشيرا إلى أن هناك آليات عسكرية تستمر في التواجد بشكل دائم باتجاه المناطق الشرقية، فضلًا عن زيادة عدد طائرات الاستطلاع في الساعات الأخيرة وتحليقها بشكل مكثف في أجواء المدينة.

وأردف: نحن مقبلون على ساعات قد تكون صعبة باتجاه مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، وقد ينفذ الاحتلال الإسرائيلي نوعًا من جرائم الإبادة المتواصلة بحق الفلسطينيين.

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