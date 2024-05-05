الأرصاد: أجواء ربيعية مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى.. وفرص سقوط أمطار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر اليوم بوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على تكون سحب منخفضة ومتوسطة على مدار اليوم، وهو ما يساعد على حجب جزء من أشعة الشمس، وانخفاض في قيم الحرارة عن الأيام الماضية.

الأجواء معتدلة فى الأماكن الساحلية

وأضافت "غانم"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن اليوم ستكون العظمى على القاهرة الكبرى نهارا 28 درجة مئوية، وبالتالي نشهد أجواء ربيعية مائلة للحرارة في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد.

وتابعت: "الأجواء معتدلة في الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وأجواء بين الحارة وشديدة الحرارة في الأماكن الموجودة بجنوب صعيد مصر في فترة الظهيرة ومع شدة الإشعاع الشمسي، ولكن في فترة الليل ومع غياب أشعة الشمس يحدث انخفاض في قيم الحرارة، والصغرى في فترة الليل تسجل 17 درجة مئوية، خاصة الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر".

فرص سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الأجواء خلال فترة الليل مائلة للبرودة على معظم المحافظات، خاصة المحافظات الشمالية والمناطق التي لها ظهير صحراوي، أو المدن الجديدة، ومتوقع نشاط للرياح على أغلب محافظات الجمهورية.

وأردفت: اليوم نشهد فرص سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظات البحر المتوسط ومحافظات الوجه البحري، لافتة إلى أن قيم درجات الحرارة خلال فترة الليل منخفضة حتى منتصف شهر مايو الجاري.