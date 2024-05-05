حماس: نؤكد حرصنا على التوصل لاتفاق شامل ومترابط المراحل ينهى العدوان الإسرائيلى

أكدت حركة حماس حرصها على التوصل إلى اتفاق شامل ومترابط المراحل ينهي العدوان الإسرائيلي، ويضمن الانسحاب، ويحقق صفقة تبادل جدية للأسرى والمحتجزين، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

عقدنا اجتماعات مكثفة ومشاورات بين الداخل والخارج

وأضافت حماس، أننا أجرينا سلسلة من الاتصالات مع الوسطاء والفصائل الفلسطينية، وعقدنا اجتماعات مكثفة ومشاورات بين الداخل والخارج قبل إرسال الوفد إلى القاهرة.

وأشارت حماس، إلى أن وفدنا إلى القاهرة أكد موقف الحركة الإيجابي والمرن مع أهمية الارتكاز على أن الأولوية هي وقف العدوان على الشعب الفلسطيني.