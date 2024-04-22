الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

عزت إبراهيم يستعرض ملامح المشهد في غزة بالتزامن مع الانتخابات الأمريكية (فيديو)

غزة
غزة

ألقى عزت إبراهيم، رئيس تحرير "الأهرام ويكلي"، الضوء على الأحداث المستقبلية المحتملة في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الفترة الممتدة حتى الانتخابات الأمريكية ستكون حاسمة في تشكيل السياسات الدولية تجاه الصراع، مؤكدا أن الولايات المتحدة، التي تعد لاعبًا أساسيًا في المنطقة، تظهر تنسيقًا وتوحدًا مع إسرائيل، وهو ما تجلى بوضوح خلال الأيام القليلة الماضية.

وذكر إبراهيم، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن العملية الإيرانية الأخيرة كانت نقطة تحول، حيث شهدت الساحة الأمريكية تجمع القوى الداعمة لإسرائيل، وهو ما يتضح أكثر في الجامعات والكونجرس الأمريكي، بالإضافة إلى تحركات آيباك التي خصصت ميزانية ضخمة تفوق الـ100 مليون يورو للتأثير على النواب الأمريكيين المؤيدين للقضية الفلسطينية.

وأضاف أن مراكز الأبحاث الأمريكية بدأت بإعداد دراسات جديدة تهدف إلى إيجاد حلول تضمن الأمن الإسرائيلي، مع إغفال الحقوق الفلسطينية، معتبرًا أن هذا الاتجاه سيكون محور التركيز لكلا الحزبين الرئيسيين في الانتخابات الأمريكية المقبلة، مع التأكيد على الدعم اللامحدود لإسرائيل.‎

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