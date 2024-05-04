أبوهميلة: قرار فيتش تعديل نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية يزيد تدفقات الاستثمار الأجنبى

قال اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، إن تقرير مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني بتعديل النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، وانخفاض مخاطر التمويل الخارجي وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر، تعد شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري وقوته وتحسن مؤشراته، موضحًا أن التقرير سيعود بالإيجاب على الاقتصاد المصري بزيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة.

وأكد أبوهميلة، أن أسباب تحسن تصنيف الاقتصاد المصري جاءت بعد أن نجحت الدولة المصرية في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والمالية والاقتصادية، وذلك بهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز النظام المالي، إضافة إلى زيادة دخل مصر من العملة الصعبة والتي جاءت من عدد من العوامل منها مشروع تطوير رأس الحكمة والذي ضخ 35 مليار دولار، إضافة لنجاح مصر في إتمام اتفاق قرض صندوق النقد الدولي ودخول شرائح منه، إضافة لتمويلات الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، موضحًا أن هذا ساهم في القضاء على السوق السوداء للعملة بعد توفير السيولة الدولارية وحل أزمة العملة واستقرار سعر الصرف وسد الفجوة التمويلية.

تابع، أن تقرير مؤسسة فيتش بتعديل التصنيف الائتماني لمصر من مستقرة إلى إيجابية يعد مؤشرًا هامًا يستند إليه ويعتمد عليه المستثمرون عند اتخاذ قرار الاستثمار في أي دولة، موضحًا أنه يزيد من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق معدلات نمو، وهذا يؤكد أن تحسن النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر خلال الفترة القادمة، كما أنه يشجع المستثمرين المحليين والأجانب على زيادة استثماراتهم في مصر في كافة القطاعات الاقتصادية، موضحًا أن قرار فيتش يمثل رسالة للعالم بأن مصر ليس لديها أي مشاكل في سداد التزاماتها المالية.