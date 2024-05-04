متحدث الحكومة: تصنيف وكالة "فيتش" شهادة كبيرة للتطورات الإيجابية للاقتصاد المصرى

علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على تغيير منظمة ووكالة فيتش الائتمانية للاقتصاد المصري لنظرة مستقبلية إيجابية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت: "إن التصنيف يعكس شهادة كبيرة للتطورات الإيجابية للاقتصاد المصري بعد نجاح الحكومة في اكتساب صفقات استثمارية كبيرة".

وأضاف أن الحكومة بدأت بخطوات إيجابية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلًا عن ضبط سعر الصرف وكل هذه الأمور انعكست على نظرة المستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية.