بعد تصنيف وكالة فيتش.. باحث: بيئة الاقتصاد المصرى تتحسن والمؤشرات إيجابية

علق الدكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادي، على تغيير وكالة فيتش الائتمانية للاقتصاد المصري لنظرة مستقبلية إيجابية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن بيئة الاقتصاد المصري تتحسن والمؤشرات إيجابية.

وأوضح أن وكالة فيتش عدلت النظرة المستقبلية للتصنيف من مستقرة إلى إيجابية، أي مصر مستقرة وفي المستقبل سيتحسن بناء على جميع الإصلاحات التي حدثت الفترة الماضية، وكذلك التدفقات الدولارية، والإصلاح الاقتصادي من الحكومة وافتتاح المصانع.

وأضاف أن رسالة الرئيس السيسي للعمال بأن المستقبل للصناعة فقط، والوضع الائتماني ستكون هناك تدفقات دولارية كبيرة جدًا تجعل الدولة تسد ديونها وسيكون هناك استقرار اقتصادى الفترة المقبلة.

وتابع أن مصر عاشت فائضًا أوليًا لمدة عامين قبل أحداث كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا، ولكن نزلت ولكن في الوقت الحالي بدأت الدولة في التعافى من الأزمات، وعلى الدولة الالتزام بشكل شديد في الإيرادات والمصروفات وعدم الصرف بكميات أكثر، وعلى وزارة المالية الالتزام بماليتها، وسيتم الخروج من الأزمة الاقتصادية.