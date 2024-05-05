الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة المنصورة يهنئ الأقباط بعيد القيامة

وفدًا يمثل جامعة
وفدًا يمثل جامعة المنصورة

هنَّأ الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، الأقباط بعيد القيامة، حيث ترأس صباح اليوم، وفدًا يمثل جامعة المنصورة لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا أكسيوس أسقف إيبارشية المنصورة وتوابعها بمقر المطرانية.

وضم الوفد الدكتور محمد عبدالعظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووفد ممثل لأعضاء هيئة التدريس، والعاملين، واتحاد الطلاب، وأسرة طلاب من أجل مصر.

رئيس جامعة المنصورة يهنئ البابا تواضروس الثاني

وبعث الدكتور شريف خاطر، التهنئة للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وأقباط مصر، وكذلك للكنائس والمطرانيات والإبراشيات بمحافظة الدقهلية، راجيًا الله عز وجل أن يديم على هذا الوطن روح المحبة والسلام بين أبنائه جميعًا، لكي تنعم مصر بالأمن والأمان والخير والاستقرار، وأن تبقى مصر دائما وأبدا منبعًا للسلام والمحبة والترابط.

كما أكد الروابط القوية ومشاعر الأخوة والتسامح الديني التي تميز الشعب المصري، مشيدًا بقيمة المواطنة ودورها في رفعة هذا الوطن وإعلاء شأنه، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، داعيًا الله عز وجل أن يديم على هذا الوطن روح المحبة والسلام بين أبنائه جميعًا لكي تنعم مصر بالأمن والأمان والخير والاستقرار.

شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة جامعة المنصورة المنصورة عيد القيامة المجيد

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