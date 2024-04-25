برلمانية: الرقابة على المخابز ضرورة لمنع التلاعب فى أسعار الخبز

ذكرت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، أنه مع قرار وزير التموين بتخفيض سعر الخبز السياحي جنبًا إلى جنب مع المنافسة القائمة بين البائعين، هذا من شأنه أن يسهم في خفض الأسعار في الأيام المقبلة.

الرقابة على الأسعار

وأكدت "الجزار"، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أهمية الرقابة المزدوجة من قبل وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك لضمان الالتزام بالوزن والسعر المحدد للرغيف، مضيفةً أن كل مخبز يتلقى حصته المُقررة لإنتاج عدد معين من الخبز، ما يسمح له بتحديد ميزانيته الخاصة.

وأشارت إلى أن بعض المخابز تستغل السوق الحرة لتحديد الأسعار حسب تقديرها الخاص، وأحيانًا تقوم بأخذ جزء من وزن الخبز وتحويله إلى منتجات أخرى لزيادة الأرباح.

وشددت عضو مجلس النواب على ضرورة تنظيم هذه الممارسات لأن الخبز يعتبر سلعة أساسية للمواطنين، موضحة أنه حتى مع وجود الخبز المدعم فهناك من لا يستطيع الحصول عليه، لذا من الضروري أن يكون سعر الخبز السياحي معقولًا وجودته ملائمة لضمان تلبية احتياجات الجميع.