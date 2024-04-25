الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلمانية: الرقابة على المخابز ضرورة لمنع التلاعب فى أسعار الخبز

النائبة سميرة الجزار
النائبة سميرة الجزار

ذكرت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، أنه مع قرار وزير التموين بتخفيض سعر الخبز السياحي جنبًا إلى جنب مع المنافسة القائمة بين البائعين، هذا من شأنه أن يسهم في خفض الأسعار في الأيام المقبلة. 

الرقابة على الأسعار

وأكدت "الجزار"، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أهمية الرقابة المزدوجة من قبل وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك لضمان الالتزام بالوزن والسعر المحدد للرغيف، مضيفةً أن كل مخبز يتلقى حصته المُقررة لإنتاج عدد معين من الخبز، ما يسمح له بتحديد ميزانيته الخاصة.

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التموين: بدء إنتاج الخبز السياحى والفينو طبقًا لتوجيه الوزير رقم 15 لسنة 2024

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وزير التموين: أسعار الخبز السياحى الحر وزن 80 جرامًا 150 قرشًا و40 جرامًا 75 قرشًا و25 جرامًا 50 قرشًا

وأشارت إلى أن بعض المخابز تستغل السوق الحرة لتحديد الأسعار حسب تقديرها الخاص، وأحيانًا تقوم بأخذ جزء من وزن الخبز وتحويله إلى منتجات أخرى لزيادة الأرباح.

وشددت عضو مجلس النواب على ضرورة تنظيم هذه الممارسات لأن الخبز يعتبر سلعة أساسية للمواطنين، موضحة أنه حتى مع وجود الخبز المدعم فهناك من لا يستطيع الحصول عليه، لذا من الضروري أن يكون سعر الخبز السياحي معقولًا وجودته ملائمة لضمان تلبية احتياجات الجميع.

النائبة سميرة الجزار مجلس النواب وزير التموين الخبز السياحي الرقابة جهاز حماية المستهلك وزارة التموين

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