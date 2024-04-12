"دفاع النواب": العالم سيشهد موقف مصر فى مواجهة الأزمة المحتملة برفح الفلسطينية

قال النائب محمد راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن استمرار التهديدات الإسرائيلية على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، والتي تتمثل في احتمالية اجتياح رفح الفلسطينية، ينذر بتداعيات سلبية قد تلقي بظلالها على الساحة الدولية وتؤثر على القضية الفلسطينية.

وأكد "راضي"، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أنه في حال تم الاجتياح، سيشهد العالم بأكمله موقف مصر، التي هي حريصة دومًا على حماية حدودها وأراضيها.

وتوقع عضو مجلس النواب، أن تُثمر الجهود المبذولة في الفترة القادمة عن نتائج إيجابية قد تسهم في وقف إطلاق النار وإعادة الأطراف المعنية إلى طاولة المفاوضات، وهو ما يعكس رؤية مصر الثابتة نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، والتي تعد من الأولويات الرئيسية لسياستها الخارجية.