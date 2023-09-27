"دفاع النواب": الرئيس السيسى نجح فى بناء مصر لتكون دولة قوية مستقرة

قال النائب محمد عبدالرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن تزكية الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة ترجع لما حققه لمصر من إنجازات طوال الـ10 سنوات لم تتحقق طوال الـ30 سنة الماضية.

وتابع في تصريحات صحفية له: حتى يستكمل الرئيس السيسي ما قام به من إنجازات غير مسبوقة.

الرئيس السيسي نجح في قيادة الوطن وسط منطقة تعج بالصراعات وعدم الاستقرار



وأكد "راضي" أن الرئيس السيسي نجح في بناء مصر طوال الـ10 سنوات لتكون دولة قوية مستقرة في محيط يعج بالصراعات وعدم الاستقرار، مشيرًا إلى أن المشروعات القومية الضخمة كشبكة الطرق والكباري والمدن الجديدة لاستيعاب الزيادة السكانية، وغيرها من المشروعات وكذلك المبادرات، كمبادرة حياة كريمة التي غيرت من شكل الحياة في الريف والصعيد.



وأشار أمين سر لجنة الدفاع بمجلس النواب، إلى أن مصر بعد ثورة 30 يونيو خاضت معركة البناء والقضاء على الإرهاب، لتنجح مصر في القضاء على الإرهاب بل وتعمير سيناء لتتحول إلى مجتمع عمراني متكامل يضم جامعات جديدة واستصلاح أراضٍ، وغيرها من المجتمعات العمرانية.



وأكد "راضي" أن مصر ورغم التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة جراء الأزمة العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية قادرة على تجاوزها بفضل الإجراءات التي تتخذها القيادة السياسية وكذلك توفير مظلة حماية اجتماعية للفئات الأولى بالرعاية للتخفيف عنها لمواجهة تلك الأزمة.