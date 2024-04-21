الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"التموين" تزف بشرى سارة لأصحاب المخابز غير المرخصة

ناصر ثابت
ناصر ثابت

كشف ناصر ثابت، وكيل أول وزارة التموين بالقاهرة، عن مفاجأة أعلنها وزير التموين، مبينًا: "ستكون هناك مساعدة لأصحاب المخابز السياحية في العديد من المحافظات للتوصل إلى رخص وتوفيق أوضاعها وذلك في حالة الالتزام بالقرارات".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة"، المذاع على قناة "إي تي سي": أن هناك تجاوبًا جيدًا من أصحاب المخابز، حيث التزم العديد من أصحاب المخابز بالقرار اليوم، وكان هناك انضباط من الغالبية للمخابز.

وأكد ناصر ثابت، وكيل أول وزارة التموين بالقاهرة، أن انخفاض سعر الدقيق ووصوله إلى 16 ألف جنيه للطن، سيساعد في نزول العديد من الأسعار، مشيرًا إلى انخفاض أسعار الزيت الخليط في كافة أنحاء السلاسل التجارية والتي يبدأ فيها اللتر من 65 جنيهًا.

وأوضح أن المخابز التي تخالف القرار، ستكون هناك غرامة مالية كبيرة، إضافة إلى السلع مجهولة المصدر، مبينًا أن هناك العديد من القوانين والتي تصل فيها العقوبة إلى الحبس وفرض عقوبات مالية ومصادرة للدقيق والسلع مجهولة المصدر.

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