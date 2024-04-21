وزير التموين... اسعار الخبز السياحي الحر وزن 80 جرام 150 قرش و40 جرام 75 قرش و25 جرام 50 قرش

وزير التموين... اسعار الخبز الفينو 50 جرام ب 150 قرش و35 جرام 100 قرش

كمال...كل مخالفة لاسعار تداول الخبز يعاقب عليها بالمادة 9 من القانون 163 لسنة 1950وتعديلاته وكل مخالفة باوزان الخبز المنتج يعاقب عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة 1994

اصدر الدكتورعلى المصيلحي- وزير التموين والتجارة الداخلية القرار الوزاري رقم 15 لسنة 2024 بشأن تنظيم اسعار الخبز السياحي الحر والفينو وانفرادات "الدستور " بنشره قبل قليل ونص القرار الصادر ان تكون اسعار الخبز السياحي الحر وزن 80 جرام 150 قرش ووزن 40 جرام 75 قرش ووزن 25 جرام 50 قرش، كما شمل القرار الوزاري اسعار الفينو ب 150 قرش لوزن 50 جرام و100 قرش لوزن 35 جرام.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة احمد كمال - معاون وزير التموين والتجارة الداخلية ان القرار شدد على ضرورة الاعلان عن الاوزان والاسعار في مكان واضح على واجهة المخبز بخط واضح وظاهر لا يقبل الشك والتأويل عن اسعار واوزان رغيف الخبز المنتج في ضوء المواصفات المقررة لانتاج الخبز من المخابز السياحية الحرة والمخابز الافرنجية التي تعمل في انتاج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو من الدقيق السياحي 72%.

واشار المتحدث ان القرار يأتي تيسيرا على المواطنين في الحصول على الخبز السياحي الحر والخبز الفينو باسعار مناسبة وعادلة مع قيام تلك المخابز بتوفير الدقيق الحر استخراج 72% من مطاحن القطاع الخاص الحرة المنتجة للدقيق 72 % بمعرفتها.

واكد المتحدث لرسمي للوزارة معاون معالي الوزير ان القرار الزم المخابز السياحية الحرة والمخابز الافرنجية العاملة في انتاج وبيع الخبز السياحي الحر والخبز الفينو للمواطنين بالمواصفات والاوزان والحد الاقصى للسعر المقرر لكل وزن وكل مخالفة لاسعار وتداول الخبز يعاقب عليها بالمادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950وتعديلاته وكل مخالفة باوزان الخبز المنتج يعاقب عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة 1994.