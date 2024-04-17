المخابز تعلن عن سعر مبدئى لرغيف الخبز السياحى

كشف عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، أن الاجتماع الذي أجرى، أمس الثلاثاء، بين وزير التموين، وأعضاء الشعبة وأصحاب مخابز العيش الحر، توصل لقائمة مبدئية تنتظر موافقة مجلس الوزراء، بخصوص تسعير رغيف الخبز الحر أمام المستهلك.

وقال رئيس الشعبة العامة للمخابز، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن الاتفاق المبدئي تضمن انخفاض أسعار الخبز السياحي اعتبارًا من اليوم الأربعاء، وتسعير رغيف الخبز الحر وزن 80 جرامًا أمام المستهلك عند 1.5 جنيه، فيما يصل سعر الرغيف وزن 40 جرامًا إلى 75 قرشا والرغيف 25 جرامًا بـ50قرشا.

وأضاف "غراب"، أنه سيتم التوافق على تسعير رغيف الخبز مع ثبات سعر طن الدقيق 16000 ألف جنيه.

وتوقع رئيس الشعبة العامة للمخابز، أن يظهر الانخفاض الجديد في أسعار الدقيق على سعر بيع الخبز السياحي أمام المستهلكين بنسب تتراوح بين 30و50%.

وفي نفس السياق قال رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن ما تم التوافق عليه مع وزير التموين في اجتماع اليوم ينتظر موافقة رئيس مجلس الوزراء لإقراره رسميًا على أصحاب مخابز العيش الحر بالسوق المحلية.

كان قد كشف الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي ومعاون وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدكتور علي المصيلحي أصدر قرارًا بتشكيل لجنة عليا لمتابعة أسعار الخبز الحر في ضوء أسعار الدقيق وعناصر التكلفة.

وأوضح كمال أن مهام اللجنة العليا ستكون تحديد أسعار الخبز الحر والأوزان والمواصفات الفنية في ضوء متغيرات تكلفة الإنتاج وأسعار الدقيق صعودًا أو هبوطًا، وأن انعقادها سيكون شهريًا.

يأتي ذلك بعد انخفاض أسعار الدقيق بما يقارب الــ35%، وأن تحديد الأسعار والأوزان سيتم مع حساب التكلفة الخاصة بكل وزن، وأنه سيتم متابعة ذلك رقابيًا من الوزارة، وأكد أن الكل يعمل في النهاية لصالح المواطن، مشيرًا إلى أن أسعار الدقيق انخفضت من 28 جنيهًا إلى 18 جنيهًا/ للكيلو بعد توفير الدولار والإفراجات الجمركية التي تمت.

وأضاف كمال أن الوزارة ستقوم بمتابعة إنتاج المخابز الحرة في الوزن والجودة أيضًا بعد استصدار القرارات الوزارية المنظمة لذلك، مع تشكيل اللجنة العليا للخبز الحر وتحديد الأوزان والأسعار أيضًا.