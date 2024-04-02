الثلاثاء 02 أبريل 2024
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سياسي

رئيس "زراعة النواب": استقرار العملة يؤدى لتخفيض تكاليف إنتاج الدواجن والبيض

النائب هشام الحصري
النائب هشام الحصري

قال النائب  هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن الانخفاض الأخير في قيمة الدولار واستقراره يُعد الوضع الطبيعي الذي يؤدي إلى تخفيض التكاليف، خاصةً أن مصر تستورد الجزء الأكبر من الأعلاف من الخارج، مثل الذرة الصفراء وفول الصويا، وبالتالي يكون لتراجع سعر العملة تأثير مباشر على تكلفة إنتاج الدواجن والبيض.

 توجّه الحكومة لضبط أسعار الدواجن خطوة إيجابية وجيدة

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أن توجه الحكومة لضبط أسعار الدواجن يُعد توجها إيجابيا وخطوة جيدة، معربا عن أمله في أن تكون الأسعار أفضل للمستهلك في الفترة المقبلة، كما أكد أن هذا يعكس حرص الدولة على تلبية مطالبهم في الحوار الوطني، وأن الدولة قد أتاحت العملة لعملية استيراد المستلزمات من الخارج.

وأشار رئيس لجنة الزراعة إلى أن سعر الدولار قد انخفض بعد أن وصل إلى أكثر من 70 جنيهًا في السوق الموازية، وأنه تم القضاء على السوق الموازية واستقر السعر بين 45 و50 جنيهًا في البنوك، وهو سعر مناسب، ويُتوقع أن ينخفض سعر العملة أكثر قليلًا، ما سيؤثر على أسعار جميع السلع بما فيها الدواجن والبيض.

العامل الرئيسى الذى يؤثر على سعر الأعلاف هو سعر العملة

وأوضح أن العامل الرئيسي الذي يؤثر على سعر الأعلاف هو سعر العملة، وأن الفترة السابقة شهدت ارتفاعًا في أسعار العملة وعجزًا دائمًا في عمليات استيراد الأعلاف، ومع استقرار العملة وتوافرها سيتم استيراد كميات كبيرة من الأعلاف، ما سيؤدي إلى انخفاض أسعار الدواجن، لأن المربين الذين توقفوا عن تربية الدواجن سيعودون مرة أخرى، وبالتالي سيزيد المعروض ويؤثر ذلك على الأسعار.

النائب هشام الحصرى لجنة الزراعة والري الدولار التكاليف الأعلاف الدواجن والبيض الحكومة اسعار الدواجن

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