برلمانية تطالب بتسهيل الإجراءات الأكاديمية للطلاب المصريين بالخارج

أكدت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، على أهمية تقديم خدمات متنوعة وفعّالة للطلاب المصريين المقيمين بالخارج، مشيرة إلى أن هؤلاء الطلاب يتحملون أعباء مالية كبيرة ويواجهون تحديات الغربة، ما يستدعي تسهيل إجراءات تسجيل شهاداتهم ومعاملاتهم الأكاديمية.

وذكرت "عجمي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه في أوقات الأزمات، كالحروب التي شهدتها بعض الدول، قامت الحكومة المصرية ممثلة في وزير التعليم العالي ووزيرة الهجرة ورئاسة الوزراء بتقديم الدعم اللازم للطلاب وتسهيل انتقالهم إلى الجامعات المختلفة.

وأعربت عضو مجلس النواب، عن أسفها لعدم تمكن الجامعات الأهلية من استيعاب الطلاب المصريين بشكل كامل، ما يضطرهم للبحث عن فرص تعليمية خارج البلاد، لافتة إلى أن هناك حاجة ماسة لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة ليشمل جميع المصريين بالخارج، وليس الطلاب فقط.

وطالبت "عجمي" بزيادة عدد الجامعات وتحسين الإجراءات لتسهيل دخول الطلاب، وكذلك رفع النسب المرنة لضمان استيعاب أكبر عدد ممكن من المصريين بالخارج، سواء في الجامعات الحكومية أو الأهلية، وخاصة أولئك الذين لا يملكون القدرة المالية للالتحاق بالجامعات الخاصة.