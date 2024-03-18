حماة وطن يطالب بإنشاء منظومة تعليمية متطورة لنقل خبرات الطلاب المصريين بالخارج

وقال اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن مصر منذ عقود مرت بتجربة عظيمة في عهد محمد علي باشا الذي أرسى أسسًا لإرسال العمالة المصرية إلى الخارج لاكتساب الخبرات اللازمة لبناء دولة حديثة قائمة على مشروعات علمية بخبرات أوروبية، ولذلك كانت من أهم دعائم دولته العصرية سياسته التعليمية والتثقيفية الحديثة في إنشاء نظام تعليمي يحل محل التعليم التقليدي.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة العامة التي عُقدت اليوم بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق رئيس المجلس، وبحضور السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن التاريخ يعيد نفسه، فمنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي سدة الحكم، كان حريصًا على جعل مصر من الدول المتقدمة في مجال التعليم، ولذلك أسس العديد من الجامعات التكنولوجية والجامعات الأهلية لتتماشى مع تطوير منظومة التعليم التي يشهدها العالم.

وشدد "نصير" على أن المرحلة الحالية تحتاج إلى منظومة متطورة مهمتها نقل الخبرات من طلابنا المصريين الذي تم أفادهم للخارج بنفس المنظومة التي تمت في العقود السابقة ولكن بأسلوب إداري وعلمي لدعائم الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

ووجه اللواء طارق نصير الشكر للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج علي جهودها في تيسير كافة العوائق التي واجهت الآلاف من الطلاب المصريين الدارسين بالخارج.

وطالب اللواء طارق نصير بضرورة الاستفادة من خبرات الطلاب الدارسين بالخارج للارتقاء بمستوى التعليم.