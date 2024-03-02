السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"زراعة النواب": توقيع برنامج "الفاو" بمصر يسرع خطوات تحقيق الأمن الغذائي

النائب هشام الحصرى
النائب هشام الحصرى

أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية التوقيع على البرنامج الإطاري لنطاق عمل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" في مصر، اليوم بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و"شو دونيو" المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، مشيرًا إلى أن برنامح منظمة الفاو يدعم الحكومة المصرية في تحقيق أهدافها التنموية، ويسرع من خطوات البلاد في تحقيق خطتها نحو الأمن الغذائى والتوسع الزراعي.

وأوضح الحصري في تصريحات له اليوم، أن برنامج منظمة الفاو يتماشى مع الاستراتيجيات والمبادرات الرئاسية التى تستهدف تحقيق التنمية الزراعية مثل: رؤية مصر 2030، واستراتيجية مصر للتنمية الزراعية المستدامة والاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية (2022 - 2030)، ومنصة مصر الوطنية لبرنامج محور العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة - برنامج "نُوَفِّي"، واستراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ 2050، ومبادرة "حياة كريمة".

وأشار رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إلى أن البرنامج الجديد لمنظمة الفاو بمصر، سوف يساعد في دعم عدد من الأنشطة المهمة مثل أنشطة تطوير الري الحقلي، ودعم صغار المزارعين، وزراعة قصب السكر، واستنباط البذور النباتية عالية الانتاجية والمقاومة للتغيرات المناخية، ودعم المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة، وإدارة المخلفات الزراعية، وتطوير خدمات الإرشاد الزراعي، وتطوير السياسات الزراعية، ودعم منظومة سلامة الأغذية والصحة النباتية، ودعم المشروعات المتعلقة بالزراعة الذكية مناخيا والتنوع البيولوجي، إلى جانب تقديم الدعم الفني في حالات الطوارئ مثل: تفشي الأوبئة بين الحيوانات، ومكافحة بعض الآفات الزراعية.

وتابع النائب هشام الحصري، أن البرنامج يستهدف كذلك تحسين وحوكمة أنظمة مراقبة الأغذية والصحة النباتية، بما يتواكب مع المعايير الدولية، ووضع السياسات والتشريعات الشاملة متعددة القطاعات ذات الصلة بسلامة الأغذية.

وأكد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن التعاون بين الحكومة المصرية ومنظمة الفاو يضمن تطبيق المعايير الدولية في إنتاج الغذاء المصري، وبالتالي ضمان سلامته ومواكبته لجميع التشريعات والقواعد الدولية، بما يسهل ويشجع خطوات التبادل التجاري وزيادة حجم التصدير الزراعي.

النائب هشام الحصرى لجنة الزراعة والري مجلس النواب الفاو منظمة الأغذية والزراعة مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء برنامح منظمة الفاو الحكومة المصرية

مواد متعلقة

"زراعة الشيوخ": توقيع برنامج "الفاو" بموازنة 71 مليون دولار يدعم التنمية المستدامة

"طاقة النواب" تثمن توقيع 7 اتفاقيات للهيدروجين الأخضر باستثمارات 40 مليار دولار

برلمانى: معارض "أهلًا رمضان" تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع

برلمانى: المجتمع الدولى يجب أن يعى تحذير مصر من إقدام إسرائيل لاجتياح رفح

طلب إحاطة لوزير الصحة بشأن غلق وحدة المناظير بمستشفى حميات الإسكندرية

برلمانى يطالب بإجراءات عاجلة لاستغلال هبوط الدولار بالسوق الموازية

برلمانى: تسلم الدفعة الأولى من رأس الحكمة يضع مصر على مسار تصحيح الاقتصاد

غدًا.. مجلس الشيوخ ينظر قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى

الأكثر قراءة

عاجل.. ضربات لا تتوقف.. اقتصاديون لـ"الدستور": الدولة نجحت فى السيطرة على دولار السوق السوداء

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

بعد 5 أشهر على الحرب.. هل دمر الاحتلال الإسرائيلى قدرات حماس؟

تطورات جديدة فى قضية "نيرة" طالبة العريش

تطورات مفاجئة بأزمة دفن حلمى بكر.. شقيقه يظهر فى الصورة

موعد ومكان صلاة الجنازة على الموسيقار حلمي بكر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

حسين دعسة

بيان من ورق!.

صفاء النجار

skins فيلم يناقش التشوهات الخلقية دون تعاطف أو تجميل

سارة شريف

فى اللحظة الأخيرة

وائل لطفي

ترشيحاتى لدراما رمضان

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعيش في حالة "صدمة" بسبب نقص آلاف الجنود