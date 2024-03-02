السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"زراعة الشيوخ": توقيع برنامج "الفاو" بموازنة 71 مليون دولار يدعم التنمية المستدامة

المهندس عبدالسلام
المهندس عبدالسلام الجبلى

قال المهندس عبدالسلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن توقيع البرنامج الإطاري لنطاق عمل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" في مصر، اليوم، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و"شو دونيو"، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، خطوة مهمة تساعد في تحقيق خطة البلاد نحو التنمية الزراعية المستدامة.

وأكد الجبلي في تصريحات له اليوم، أهمية التعاون الوثيق بين مصر ومنظمة "الفاو"، حيث يتم التنسيق مع المنظمة بشكل دائم بشأن إطار عملها في مصر كل 5 سنوات، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدولة المصرية، كما أن برنامج عمل "الفاو" في مصر خلال الفترة القادمة يتماشى مع خطة الدولة المصرية نحو مواجهة التحديات الحالية وتحقيق الأمن الغذائي.

دعم قطاع الزراعة

وأشاد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، بما تم إعلانه حول تخصيص ميزانية تقديرية للبرنامج في مصر تبلغ حوالي 71 مليون دولار، تتضمن تقديم الدعم الفني للأنشطة المرتبطة بقطاع الزراعة مثل: أنشطة تطوير الري الحقلي، ودعم صغار المزارعين، وزراعة قصب السكر، واستنباط البذور النباتية عالية الانتاجية والمقاومة للتغيرات المناخية، ودعم المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة، وإدارة المخلفات الزراعية، وتطوير خدمات الإرشاد الزراعي، وتطوير السياسات الزراعية، ودعم منظومة سلامة الأغذية والصحة النباتية، ودعم المشروعات المتعلقة بالزراعة الذكية مناخيا والتنوع البيولوجي، إلى جانب تقديم الدعم الفني في حالات الطوارئ مثل: تفشي الأوبئة بين الحيوانات، ومكافحة بعض الآفات الزراعية.

وأكد الجبلي، أن تلك الأنشطة من شأنها أن تساعد مصر في الإسراع من خطوات التوسع والتنمية الزراعية وتوفير فرص العمل وزيادة حجم الإنتاج الزراعى، بالإضافة إلى ضمان سلامة الغذاء المصرى، وهى كلها أهداف تسعى لتحقيقها القيادة السياسية المصرية عبر عدد من المبادرات الرئاسية والاستراتيجيات التي تسعى الدولة لتنفيذها خلال الفترة الحالية.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم التوقيع على البرنامج الإطاري لنطاق عمل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" في مصر، وذلك بحضور "شو دونيو"، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، والدكتورة  رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.

ووقع على إطار عمل البرنامج كل من السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عبدالحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا.

المهندس عبد السلام الجبلى لجنة الزراعة والري مجلس الشيوخ منظمة الأغذية والزراعة الفاو مجلس الوزراء

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