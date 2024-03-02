رئيس الوزراء يلتقى مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"

◄ مدبولى: الحرب فى غزة لها انعكاسها على الدول المجاورة ومن بينها مصر.. و٨٠٪ من إجمالى المساعدات التى تصل إلى القطاع مصدرها مصر

◄ شو دينيو: لولا الدعم المصرى لازداد الوضع سوءًا فى قطاع غزة.. وهذا ليس جديدًا على مصر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، شو دينيو، مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، والوفد المرافق له، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بالسيد شو دينيو، والوفد المرافق له، معربًا عن تقديره لهذه الزيارة التي تأتي بعد أشهر قليلة من آخر لقاء ثنائي جمعهما في روما في شهر يوليو ٢٠٢٣، على هامش مؤتمر "لحظة الأمم المتحدة لتقييم الغذاء ٢٠٢٣".

وهنّأ الدكتور مصطفى مدبولي، مدير عام منظمة "الفاو" على إعادة انتخابه مرة أخرى لهذا المنصب، ما يدل على الثقة الكبيرة التي يحظى بها السيد/ شو دينيو، لدى الدول الأعضاء بالمنظمة.

وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء قوة العلاقة التاريخية والاستراتيجية التي تربط مصر بالفاو، حيث تعد القاهرة من أوائل الدول التي انضمت لعضوية المنظمة الأممية منذ تأسيسها في عام ١٩٤٥.

وأشاد بالتعاون الجاري بين مصر والمنظمة ضمن إطار عمل البرنامج الوطني الحالي للفاو في مصر الذي أوشك على انقضاء مدته، مثمنا كذلك التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج الوطني الجديد حتى عام ٢٠٢٧، والذي تم توقيعه في أعقاب اللقاء بميزانية تقديرية تتجاوز الـ٧٠ مليون دولار.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن البرنامج الجديد يستهدف العديد من المشروعات التي تخدم الأهداف الاستراتيجية وخطة عمل التنمية الزراعية المستدامة لعام ٢٠٣٠.

وأكد أن هذه الاستراتيجية تأتي في توقيت مهم للغاية في ظل الحاجة لضمان تحقيق الأمن الغذائي بصورة أفضل، خاصة أن مسألة الأمن الغذائي هي أحد المحاور الأساسية التي تعمل عليها الحكومة المصرية.

وأشار إلى أن مسألة الأمن الغذائي باتت أحد أهم شواغل المجتمع الدولي، لا سيما منذ اندلاع الحرب الروسية- الأوكرانية التي أثرت بدورها في سلاسل الإمداد العالمية، وخلّفت نقصا في الكثير من السلع، ما تسبب في ارتفاع أسعارها عالميا.

وأضاف أن الحرب في غزة كان لها انعكاسها على الدول المجاورة لمنطقة الصراع ومن بينها مصر، لكن على الرغم من ذلك لا تزال معظم المساعدات التي تصل إلى القطاع مصدرها مصر، "إذ ساهمنا حتى الآن بما يزيد على ٨٠٪ من إجمالي المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة".

وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء أن مصر تتطلع إلى دعم منظمة "الفاو" لضمان وصول المساعدات وزيادتها لأهالي قطاع غزة.

بدوره، ثمّن شو دينيو، مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، بالعلاقات التاريخية الممتدة بين مصر ومنظمة "الفاو"، مشيرا إلى أن مصر انضمت إلى المنظمة في العام الذي تأسست فيه، وهذا يعكس أهمية مصر لدى المنظمة ليس فقط على مستوى القارة الإفريقية بل على المستوى العالمي أيضا.

وأوضح أن مصر تستضيف مكتبين تابعين لمنظمة "الفاو"، أحدهما مكتب إقليمي والآخر مكتب قُطري، وهذا يؤكد دلالة أهمية مصر بالنسبة لمنطقتها الإقليمية.

وأشار إلى أن التعاون بين مصر والمنظمة يتضمن الكثير من المجالات، أهمها تحقيق الأمن الغذائي وبناء القدرات وتقديم الدعم الفني لمشروعات الزراعة والغذاء، مشيدا بالدور المهم الذي تلعبه الوزارات المصرية، على رأسها وزارتا التعاون الدولي والزراعة واستصلاح الأراضي، لضمان تحقيق أفضل النتائج من هذا التعاون المشترك.

وأشاد "دينيو" كذلك بالإنجاز الكبير الذي شهده في العاصمة الإدارية الجديدة، من مشروعات مهمة.

كما ثمّن الدور المهم الذي تلعبه مصر لدعم سكان قطاع غزة المتضررين من الحرب الجارية هناك، مؤكدا أنه لولا الدعم المصري لازداد الوضع سوءًا في القطاع، قائلا: "هذا ليس جديدًا على مصر، فهذا البلد منذ آلاف السنين لديه المقدرة والخبرة على القيام بدوره الإقليمي الهام". وأوضح أن منظمة "الفاو" تبذل قصارى جهدها لدعم سكان غزة بالتعاون مع المنظمات الأممية الأخرى والأطراف المعنية؛ لضمان التخفيف من معاناة سكان القطاع الأبرياء.

وفي غضون ذلك، أعربت وزيرة التعاون الدولي عن تقديرها لاكتمال برنامج التعاون الحالي بين مصر ومنظمة "الفاو"، الذي تضمن عددا من المشروعات المهمة، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية ملتزمة باستكمال المشروعات التي بدأتها في برنامج التعاون "٢٠١٨- ٢٠٢٢".

من جانبه، أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حرص مصر على دعم التعاون مع "الفاو" في ظل الدور الهام الذي يلعبه هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.